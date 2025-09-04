Indignación en la diáspora: familiares de Maireni Tiburcio rechazan posible libertad de su presunto asesino

Saint Thomas, Islas Vírgenes de EE.UU. — La comunidad dominicana y los familiares de Maireni Tiburcio Heredia denunciaron la posibilidad de que su presunto asesino, Tizoni Mahoney, sea liberado bajo fianza, pese a contar con un historial criminal en tres estados diferentes de Estados Unidos, lo que ha generado indignación.

Maireni Tiburcio Heredia, una joven de origen dominicano, fue brutalmente asesinada en Saint Thomas, un crimen que ha generado indignación tanto local como internacional. El principal sospechoso, Tizoni Mahoney, cuenta con tres antecedentes penales graves: venta de drogas, porte ilegal de armas, y violencia doméstica contra una expareja.

Sin embargo, a pesar de este historial, las autoridades están evaluando la posibilidad de concederle libertad bajo fianza, una decisión que ha provocado una fuerte reacción por parte de los familiares de la víctima, activistas comunitarios y miembros de la sociedad civil.

“No es justo que alguien con ese historial y que ahora le quitó la vida a una mujer inocente, tenga la posibilidad de volver a las calles. Exigimos justicia para Maireni”, expresó uno de los familiares durante una vigilia en su honor. Seguir leyendo: La muerte de Maireni Tiburcio Heredia: Cuando las manos del agresor sobrepasan a las autoridades



La fianza impuesta al imputado es de US$1,000,000.00 dólares

Indicaron que, en otra ocasión, al procesado se le impuso la misma sanción, pero quedó en libertad tras fijársele una fianza de US$50,000.00, que le permitió salir pagando solo el 10%, es decir, US$5,000.00. Espacio que aprovechó para cometer el hecho antes mencionado.

Los seres queridos de Maireni piden a las autoridades judiciales de las Islas Vírgenes que consideren la gravedad del caso y el peligro que representa Mahoney para la sociedad. También hacen un llamado a los medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y al gobierno dominicano para que se sumen a su reclamo de justicia.

El caso ha reavivado el debate sobre la protección de las mujeres frente a la violencia de género y la necesidad de reformas en los sistemas judiciales que, muchas veces, permiten la liberación de individuos con antecedentes peligrosos.