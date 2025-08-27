Indocal: del supermercado a las estaciones de servicio de combustible

En la vida cotidiana, muchas veces los consumidores no reparamos en detalles que son vitales para garantizar nuestros derechos. Vamos al supermercado, llenamos el carrito, pagamos lo que la balanza indica, o acudimos a una estación de servicio y confiamos en que nos despacharon exactamente la cantidad de combustible por la que pagamos. Pero, ¿quién asegura que estos instrumentos miden con precisión? La respuesta es clara: el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal).

Creado en virtud de la Ley 166-12, en sustitución de la antigua Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor), el Indocal es hoy la autoridad nacional responsable de la normalización y la metrología legal, industrial y científica. No es exagerado afirmar que se trata de un pilar esencial para la confianza en el comercio de la República Dominicana, pues su labor impacta tanto a los empresarios como al consumidor común.

El sello azul del Indocal que vemos en las balanzas de los supermercados y en los medidores de combustible de las estaciones de servicio es mucho más que un simple distintivo. Representa garantía, seguridad y justicia en las transacciones comerciales. Cuando el sello está presente, sabemos que alguien verificó que el peso de un producto es el correcto o que los litros de gasolina que despacha la estación realmente llegan al tanque de nuestro vehículo.

La invitación, por tanto, es clara: debemos acostumbrarnos a observar y exigir el sello azul del Indocal en cada establecimiento donde se mida, pese o despache un producto. Esta pequeña acción ciudadana fortalece la cultura de calidad y nos protege de fraudes y malas prácticas.

En este proceso, merece destacarse la gestión de Néstor Julio Matos, actual director general del Indocal, quien ha asumido con compromiso la misión de llevar esta institución a un nuevo nivel de confianza y cercanía con la población. Bajo su liderazgo, el Indocal continúa ampliando sus capacidades técnicas con laboratorios de masa, flujo, temperatura y mediciones eléctricas, lo que refuerza su rol como garante de calidad y transparencia.

Para el empresariado, el Indocal representa también un aliado estratégico. Sus normas técnicas y certificaciones permiten que la producción nacional compita en igualdad de condiciones en los mercados internacionales, facilitando el comercio y generando confianza en los productos dominicanos.

En definitiva, el Indocal no es un organismo lejano ni abstracto: está presente cada vez que compramos un plátano, una libra de arroz o un galón de gasolina. Es un escudo silencioso que asegura equidad en cada transacción, protegiendo tanto al productor como al consumidor.

De ahí la importancia de valorar, apoyar y, sobre todo, hacer conciencia ciudadana de que la calidad empieza en nosotros, observando, reclamando y defendiendo el sello azul del Indocal en todos los espacios del comercio nacional.