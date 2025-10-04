Indomet advierte de oleaje peligroso en la Costa Atlántica

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó este sábado durante la mañana, no prevemos precipitaciones de acumulados significativos sobre gran parte del territorio dominicano.

En consecuencia, observaremos un cielo mayormente soleado.

Sin embargo, en horas de la tarde, una vaguada, la cual, está vinculada a un sistema frontal, así como los efectos locales, propios del territorio dominicano y la influencia del viento cálido predominante del sureste, seguirán favoreciendo el desarrollo de incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados, siendo fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diferentes localidades de las provincias; Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Monte Cristi, entre otros sectores de San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná y el Gran Santo Domingo. Dichas precipitaciones prevemos que disminuyan de forma significativa después de la media noche.

Para mañana domingo; se prevén algunos chubascos mañaneros sobre algunas localidades del litoral del Atlántico, producto de la nubosidad asociada al sistema frontal en estado de disipación al noreste del país. En la tarde, una vaguada y los efectos locales darán lugar a la ocurrencia de precipitaciones de distintas intensidades y frecuencia, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento, principalmente sobre distintas provincias de las regiones, sureste, el norte y la zona fronteriza.

Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México o América:

Informamos sobre un área de baja presión ubicada cerca de la parte noroeste de las islas Bahamas. Esta posee baja probabilidad (10 %) para desarrollarse como ciclón tropical en los próximos 7 días.

También informamos sobre una onda tropical que estará saliendo de las costas occidentales de África en los pro y que posee, a siete días, 50 % de probabilidad para desarrollarse como ciclón tropical.

Debido al viento cálido de dirección sureste, las temperaturas seguirán calurosas. Por tal motivo, sugerimos tomar suficiente agua, vestir ropas ligeras, de colores claros y evitar la exposición al sol por periodos prologados sin protección, principalmente desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Distrito Nacional: cielo mayormente soleado. Mientras en la tarde, prevemos ocasionales nubes acompañadas de chubascos locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: medio nublado en ocasiones, principalmente en la tarde. Aguaceros locales, aisladas tronadas y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: poca nubosidad en la mañana. Sin embargo, en la tarde prevemos ocasionales aguaceros locales, aisladas tronadas y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: escasas nubes en la mañana. Sin embargo, en la tarde prevemos ocasionales aguaceros locales, aisladas tronadas y posibles ráfagas de viento.