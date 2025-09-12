Indomet vigila estrictamente onda tropical que podría convertirse en ciclón  

  • Hoy
Indomet vigila estrictamente onda tropical que podría convertirse en ciclón  

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó este viernes que vigila una activa onda tropical que podría convertirse en ciclón en los próximos días.

La entidad detalló que el fenómeno está localizado cerca de la costa occidental de África y está produciendo aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas.

Durante el fin de semana y a inicios de la próxima semana, las condiciones ambientales podrían favorecer un desarrollo gradual de este sistema. En las próximas 48 horas presenta una probabilidad muy baja de alcanzar la categoría de ciclón tropical, sin embargo, en los próximos 7 días, un 40 %. 

«Debido a su posición geográfica la seguimos estrictamente y recomendamos estar atentos a nuestros próximos boletines«, señaló Indomet.

Puede leer: De cañada olvidada a motor comunitario: renace el barrio La Zurza

Mientras tanto, para este viernes, el clima estará dominado por lluvias, especialmente sobre localidades de La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís, producto del arrastre del viento del este/sureste.

Durante la tarde, la incidencia de una vaguada en altura se sumará al calentamiento diurno y la interacción del viento con la orografía para provocar aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Los sectores más afectados serán El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Pedernales, Independencia, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón y Puerto Plata, siendo moderados a fuertes sobre el norte de Azua, La Vega, Santiago y Elías Piña, que disminuirán gradualmente al anochecer, mientras el resto del país permanecerá con cielo de pocas nubes y ligeramente grisáceo por leve concentración de polvo sahariano.

Síguenos como periodicohoyrd

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Indomet vigila estrictamente onda tropical que podría convertirse en ciclón  
Indomet vigila estrictamente onda tropical que podría convertirse en ciclón  
12 septiembre, 2025
El clima para la semana del 08 al 12 en República Dominicana  
El clima para la semana del 08 al 12 en República Dominicana  
8 septiembre, 2025
COE coloca a 5 provincias en alerta verde por incidencia de vaguada
COE coloca a 5 provincias en alerta verde por incidencia de vaguada
7 septiembre, 2025
Cuenta regresiva para el otoño: así cambian los días en República Dominicana
Cuenta regresiva para el otoño: así cambian los días en República Dominicana
7 septiembre, 2025
Fin de semana de lluvias en RD: Aguaceros y vientos afectan varias provincias
Fin de semana de lluvias en RD: Aguaceros y vientos afectan varias provincias
5 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La voz del paciente RD: Día Internacional para la Prevención del Suicidio

La voz del paciente RD: Día Internacional para la Prevención del Suicidio

Cuando una sufre, el dolor es de todas

Cuando una sufre, el dolor es de todas

Unicef convoca a ‘A taste of Hope’ su cena solidaria

Unicef convoca a ‘A taste of Hope’ su cena solidaria

Protocolos

Protocolos

Edición impresa, jueves 11 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 11 de septiembre de 2025

Estado ha contratado más de 158 mil millones en 2025, compras consumen 32%

Estado ha contratado más de 158 mil millones en 2025, compras consumen 32%

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo