Indomet vigila estrictamente onda tropical que podría convertirse en ciclón  

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó este viernes que vigila una activa onda tropical que podría convertirse en ciclón en los próximos días.

La entidad detalló que el fenómeno está localizado cerca de la costa occidental de África y está produciendo aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas.

Durante el fin de semana y a inicios de la próxima semana, las condiciones ambientales podrían favorecer un desarrollo gradual de este sistema. En las próximas 48 horas presenta una probabilidad muy baja de alcanzar la categoría de ciclón tropical, sin embargo, en los próximos 7 días, un 40 %.

«Debido a su posición geográfica la seguimos estrictamente y recomendamos estar atentos a nuestros próximos boletines«, señaló Indomet.

Mientras tanto, para este viernes, el clima estará dominado por lluvias, especialmente sobre localidades de La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís, producto del arrastre del viento del este/sureste.

Durante la tarde, la incidencia de una vaguada en altura se sumará al calentamiento diurno y la interacción del viento con la orografía para provocar aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Los sectores más afectados serán El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Pedernales, Independencia, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón y Puerto Plata, siendo moderados a fuertes sobre el norte de Azua, La Vega, Santiago y Elías Piña, que disminuirán gradualmente al anochecer, mientras el resto del país permanecerá con cielo de pocas nubes y ligeramente grisáceo por leve concentración de polvo sahariano.

