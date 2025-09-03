Indomet vigila onda tropical con potencial de desarrollo ciclónico en los próximos días

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó este lunes que el organismo se mantiene vigilando la evolución de una activa onda tropical, debido a que, las condiciones ambientales continúan favoreciendo su desarrollo los próximos días.

El fenómeno se desplaza en una dirección con dirección oeste/suroeste de las islas de Cabo Verde y tiene una probabilidad en 48 horas de un 40% y en 7 días 80%.

Clima de hoy

Indomet precisó que el clima en República Dominicana estará inestable debido a que una humedad asociada al viento del sureste se unirá con la vaguada para causar nublados, locales aguaceros moderados a puntualmente fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Los lugares más afectados serán La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Monte Cristi, Valverde, Puerto Plata y otras cercanas.

La entidad señaló que en la noche estas precipitaciones se disiparán gradualmente, luego dominará un cielo medio nublado a nubes dispersas. En cambio, en las provincias no referidas se prevé un cielo de tono gris, soleado con nubes dispersas y sin precipitaciones relevantes.

