Indomet vigila posible onda tropical; no presenta peligro al país actualmente

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) anunció que se mantienen en vigilancia de una activa onda tropical, pronosticada sobre la costa occidental de África en los próximos días.

Según la entidad, las condiciones ambientales podrían favorecer un desarrollo gradual de este sistema meteorológico durante este fin de semana o comienzo de la próxima semana.

«Se prevé en las próximas 48 horas, una probabilidad muy baja de desarrollo ciclónico. Sin embargo, en los próximos 7 días podría aumentar a un 40%», indicó la Indomet durante un comunicado.

Pronóstico de la tarde

Por otro lado, la reporte del tiempo de la Indomet informó que espera que una vaguada continuará generando condiciones favorables para que continúen las lluvias, combinando sus efectos con los asociados al ciclo diurno, esperándose nublados importantes acompañados de fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en poblados del noreste, sureste, suroeste, noroeste, Cordillera Central y la zona fronteriza.

Las provincias que podrían estar afectadas: El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y El Gran Santo Domingo.

