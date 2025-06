Indotel da plazo de 30 días a telefónicas para depurar SIM cards prepago

Medida busca combatir uso irregular de líneas telefónicas, proteger a usuarios y apoyar a organismos de seguridad en investigaciones de delitos

Santo Domingo. – El Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) emitió la Resolución núm. 064-2025, que otorga un plazo de 30 días a las prestadoras de servicios móviles para validar y depurar la identidad de los usuarios con líneas activas bajo modalidad prepago, a fin de facilitar que las autoridades puedan rastrear al titular de llamadas o mensajes vinculados a crímenes.

La disposición fue anunciada durante una rueda de prensa en el Centro Cultural Indotel, y responde a la creciente preocupación por la activación de líneas sin el debido registro, una práctica que vulnera los derechos de los usuarios y dificulta el trabajo de los organismos de seguridad del Estado en la persecución de los delitos.

La resolución establece que las prestadoras deberán identificar a cada usuario con un documento oficial, como cédula, pasaporte o carnet de residencia, y registrar estos datos de forma segura. También se les ordena notificar a sus clientes mediante mensajes de texto (SMS) u otros medios de procedimientos y plazo para validar sus líneas. Si este proceso no se realiza, las líneas serán suspendidas por hasta dos meses y luego serán canceladas.

El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, explicó que esta resolución surge a raíz de una carta enviada por la Procuraduría al órgano regular de las telecomunicaciones que establece que , durante los últimos 18 meses se han reportado 54,378 celulares robados o extraviados, lo que equivale a un promedio de 3,021 casos mensuales y 100 por día, cuyas cifras no reflejan la totalidad del problema, ya que no incluyen los reportes directos a la Policía Nacional, ni los robos no denunciados.

“Se estima que cada mes ingresan al país 4,000 celulares robados desde el extranjero, en un mercado donde se contratan cerca de 400,000 líneas móviles prepago mensualmente, de las cuales el 85 % son vendidas de manera informal en la calle, dificultando así su trazabilidad y control, por lo que estamos trabajando en coordinación con la Procuraduría para contrarrestar el robo de los dispositivos móviles en el país”, dijo.

“Como órgano regulador, tenemos la obligación de garantizar que cada línea esté correctamente identificada. Esta es una acción correctiva, pero también preventiva, que apoya a las autoridades, protege a los ciudadanos y fortalece la confianza en el sistema”, enfatizó el funcionario de las telecomunicaciones.

La medida se basa en los artículos 11 y 31 del Reglamento General del Servicio Telefónico, así como en el artículo 10 de la Norma que Regula la Contratación de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, que exigen a las prestadoras verificar que toda línea esté asociada a una identidad válida antes de ser activada.

Además de garantizar la seguridad de los usuarios, esta disposición fortalece el sistema de emergencias 911, que depende de información veraz para atender con efectividad, y apoya la labor de los organismos de inteligencia y el Ministerio Público en la persecución de delitos asociados a dispositivos móviles.

A Gómez Mazara le acompañaron los miembros del Consejo Directivo del INDOTEL, Alexis Cruz, Juan Taveras Hernández, junto a gerentes y directores de las diferentes áreas de la institución.