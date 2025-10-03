Indotel, un antes y después

El Indotel se apresta a inaugurar en el mes de diciembre en un acto que sería encabezado por el presidente Luis Abinader, su nuevo y modernísimo local en lo que se perfila será un magno acontecimiento que emularía la espectacular mudanza del extinto Rafael Corporán de Los Santos, del Circuito Corporán de Radio Popular.

Solo con ese gran logro, el director del Indotel, Dr. Guido Gómez Mazara, pasaría a la historia de esa institución, y le sugerimos de antemano que lo bautice con el nombre de Orlando Jorge Mera, extinto presidente del Indotel o de cualquier otra figura vinculada a las telecomunicaciones, lo cual sería un acto de nobleza de un hombre público que como Gómez Mazara ha dado demostraciones de que está por encima de las mezquindades de la lucha política.

En su primer año de gestión la impronta de Guido y su equipo han superado con creces las expectativas; se percibe un antes y un después en su exitoso desempeño en el Indotel.