Industria y Comercio: Alza de precios de productos básicos es consecuencia de la pandemia

El viceministro de Industria y Comercio, Monchy Pérez Fermín, manifestó que las alzas de los precios de productos de consumo masivo se deben a la desvalorización que surgió por el desplome económico como consecuencia de la pandemia del Covid-19.



“La economía se vio afectada por el paro abrupto de esta a nivel mundial, lo que provocó carestía en todo el tracto comercial, de igual forma tampoco había consumo ni procesamiento de esas materias primas”, explicó el funcionario.



A su juicio, otro elemento a considerar es el costo de los fletes a nivel internacional, pues estos antes de la pandemia costaban $USD 2,400 y actualmente están a $USD 8,500 dólares, lo cual ha encarecido toda la cadena de comercialización.



Entrevistado en el programa Esfera Global, que conduce la analista política Marjorie Félix, todos los domingos de 10:00-11:00 de la mañana, por CDN canal 37, el funcionario expresó que la situación actual corresponde a un fenómeno global y que tardará un poco en cambiar.



Sobre la especulación en los precios de los productos en general, dijo que esta es un reflejo del encarecimiento de las materias primas a nivel internacional y que, a pesar de ello, se ha podido estabilizar el costo de productos básicos como el plátano, el pollo y las habichuelas.



El viceministro también consideró como un acto irresponsable de algunos sectores decir que el país está en la dirección equivocada, lo cual entiende no es cierto, ya que la República Dominicana tiene un Gobierno empático que se preocupa por los detalles que afectan a la población.



Para Altagracia Paulino, ex directora de Proconsumidor, el Gobierno no ha prestado la debida atención al alza de los precios de productos, pues no se ha reunido con los importadores y productores, para acordar precios de referencia a los productos básicos de primera necesidad, como forma de controlar la especulación en el mercado local.

En ese sentido, la exfuncionaria sugirió una reunión de alto nivel con los importadores, empresarios manufactureros y autoridades nacionales competentes en la materia, con la finalidad de que se fijen precios de referencia.



En cuanto al índice de precios actual, Paulino entiende es negativo, pues a su juicio, los levantamientos de información que hacen las autoridades no corresponden a la realidad.

Según la ex directora de Pro Consumidor, los productos básicos de temporada como el plátano, tienden a bajar en esta época donde hay abundancia de ellos, por una cuestión de clima.

A la vez resaltó la abundancia, en el primer trimestre del año 2021, de alimentos de consumo básicos como la papa, la cebolla, el tomate y los ajíes, en cuyos precios la población ve una baja, no atribuible a ninguna actuación del Gobiermo, por las razones ya expuestas.



“Sería un error medir la estabilidad de los precios en el país, tomando como referencia productos de temporada”, apuntó.