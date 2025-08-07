Indy Ignite: la nueva era del deporte femenino

El equipo profesional de voleibol femenino Indy Ignite jugará en otra liga la próxima temporada tras la fusión entre la Federación Profesional de Voleibol y la nueva Major League Volleyball.

La fusión entre la PVF y la MLV, anunciada el martes por la mañana, creará una liga profesional unificada de voleibol femenino que jugará bajo el nombre de MLV.

La MLV comenzará a jugar en enero con ocho equipos: Indy Ignite, Atlanta Vibe, Columbus Fury, Dallas, Grand Rapids Rise, Omaha Supernovas, Orlando Valkyries y San Diego Mojo. Siete de estos equipos jugaron en la PVF la temporada pasada. Dallas, la única incorporación, reemplazará a Vegas Thrill.

Se espera que dos equipos más, en Washington, D.C., y el norte de California, se unan en 2027.

La PVF jugó solo dos temporadas: las Omaha Supernovas se alzaron con el campeonato de 2024 y las Orlando Valkyries derrotaron a las Ignite en el partido por el campeonato de 2025 en mayo.

Las Ignite jugaron su temporada inaugural en 2025, con partidos como locales en el nuevo Fishers Event Center. El equipo tuvo un récord de 13-15 en su primera temporada, pero mantuvo un sólido desempeño hasta el partido por el campeonato de la liga.

La Major League Volleyball se formó en enero con una financiación inicial estimada de 100 millones de dólares provenientes de inversores como el fundador de las Supernovas, Danny White; el propietario de los Sacramento Kings, Vivek Ranadive; la medallista de oro olímpica de voleibol de playa, Kerri Walsh Jennings; y el artista Jason Derulo, según Sports Business Journal.