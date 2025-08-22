¡Inefi recibe elogios! Ahora se prepara para los Juegos Escolares

El director del Inefi, Alberto Rodríguez, recientemente presentó en una acto en la provincia Duarte la línea gráfica de los Juegos Escolares.

Los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2025 que comenzarán el 19 de septiembre en las provincias Duarte, como sede central y Hermanas Mirabal, La Vega y Nagua, de subsedes, que viene organizando el Instituto Nacional de Educación Física que dirige Alberto Rodríguez, está arreciando las labores de montaje y de remoción de las diferentes instalaciones deportivas escolares, de cara a la justa estudiantil. Más de 900 instalaciones deportivas han sido intervenidas, a nivel nacional, durante meses pasados, entre ellas, en las cuatro provincias que será sede y subsedes.

Las utilerías entregadas

El Inefi, además, ha entregado 113 mil útiles deportivos que los han recibido 1,500 atletas-estudiantes que estarán en acción en los diferentes deportes. Están balones de basket y voleibol, bates, tableros, raquetas, mallas, mesas de ping pong, entre otros.

Igualmente, 60 mil deportistas han sido impactadas de manera directa en 150 centros educativos, ya que han recibido programas de orientación con atletas de alto rendimiento de la República Dominicana.

Día oficial de ceremonia

La ceremonia de la justa será el día 22 de septiembre donde han sido invitadas las autoridades del país, del Deporte, del Ministerio de Educación, olímpicas, congresuales y municipales.

Los eventos deportivos comenzarán el día 19 de septiembre en las referidas provincias del país.

El director técnico del Inefi, Eddy González, dijo que la estructura competitiva y logística, busca resaltar la integración de los estudiantes de todo el país. Cerca de 5,000 estudiantes buscarán los primeros lugares en 21 disciplinas deportivas y tres deportes de exhibición.