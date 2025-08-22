¡Inefi recibe elogios! Ahora se prepara para los Juegos Escolares

¡Inefi recibe elogios! Ahora se prepara para los Juegos Escolares

El director del Inefi, Alberto Rodríguez, recientemente presentó en una acto en la provincia Duarte la línea gráfica de los Juegos Escolares.

Los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2025 que comenzarán el 19 de septiembre en las provincias Duarte, como sede central y Hermanas Mirabal, La Vega y Nagua, de subsedes, que viene organizando el Instituto Nacional de Educación Física que dirige Alberto Rodríguez, está arreciando las labores de montaje y de remoción de las diferentes instalaciones deportivas escolares, de cara a la justa estudiantil. Más de 900 instalaciones deportivas han sido intervenidas, a nivel nacional, durante meses pasados, entre ellas, en las cuatro provincias que será sede y subsedes.

Las utilerías entregadas

El Inefi, además, ha entregado 113 mil útiles deportivos que los han recibido 1,500 atletas-estudiantes que estarán en acción en los diferentes deportes. Están balones de basket y voleibol, bates, tableros, raquetas, mallas, mesas de ping pong, entre otros.

Igualmente, 60 mil deportistas han sido impactadas de manera directa en 150 centros educativos, ya que han recibido programas de orientación con atletas de alto rendimiento de la República Dominicana.

Puedes leer: Selección dominicana da conocer roster para AmeriCup 2025

Día oficial de ceremonia

La ceremonia de la justa será el día 22 de septiembre donde han sido invitadas las autoridades del país, del Deporte, del Ministerio de Educación, olímpicas, congresuales y municipales.

Los eventos deportivos comenzarán el día 19 de septiembre en las referidas provincias del país.

El director técnico del Inefi, Eddy González, dijo que la estructura competitiva y logística, busca resaltar la integración de los estudiantes de todo el país. Cerca de 5,000 estudiantes buscarán los primeros lugares en 21 disciplinas deportivas y tres deportes de exhibición.

JOSÉ CÁCERES

JOSÉ CÁCERES

Publicaciones Relacionadas

¡Inefi recibe elogios! Ahora se prepara para los Juegos Escolares
¡Inefi recibe elogios! Ahora se prepara para los Juegos Escolares
22 agosto, 2025
Llegan los Juegos Escolares
Llegan los Juegos Escolares
22 agosto, 2025
Inefi presenta la línea gráfica XI Juegos Escolares Nacionales
Inefi presenta la línea gráfica XI Juegos Escolares Nacionales
14 agosto, 2025
Vicepresidenta e Inefi entregarán polideportivo
Vicepresidenta e Inefi entregarán polideportivo
13 agosto, 2025
Inefi celebrará el II Torneo Nacional de Béisbol 2025
Inefi celebrará el II Torneo Nacional de Béisbol 2025
6 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, miércoles 20 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 20 de agosto de 2025

Maduro se Maduró

Maduro se Maduró

Código Penal y la responsabilidad penal de las empresas

Código Penal y la responsabilidad penal de las empresas

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

La Policía revela nuevos detalles sobre la muerte de la influencer dominicana Ariela “La Langosta”

La Policía revela nuevos detalles sobre la muerte de la influencer dominicana Ariela “La Langosta”

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo