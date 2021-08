A mediados de la década de los noventa del recién pasado siglo y siendo las 8 pm recibimos en casa la inesperada visita de una amiga pareja de esposos angustiados por el diagnóstico de cáncer de colon detectado en el marido. Se aparecieron con cuatro cajas repletas de fotocopias de publicaciones referentes al adenocarcinoma colorrectal.

El afectado era técnico en informática y su consorte una culta y excelente comunicadora dama. Ambos tenían algo en común, avidez por la lectura. Supuestamente deseaban que en mi condición de patólogo les orientara con relación a la naturaleza de la enfermedad, su curso y manejo.

Dije supuestamente porque en la realidad casi no nos dejaron hablar pues cada vez que lo intenté me interrumpían para citar una que otra de las referencias contenidas en los envases. Nos dieron las 3:00 de la madrugada, por lo que abrumado y con pena tuve que ponerle fin a la fallida consulta médica.

Para ese entonces no manejábamos el término infodemia definido como un gran aumento del volumen de datos relacionados con un tema en particular. La hoja informativa # 5 de la Organización Panamericana de la Salud, titulada “Entender la infodemia y la desinformación en la lucha contra el covid” resalta que en solo 30 días se subieron a YouTube 361 millones de vídeos sobre covid-19 y que hubo 550 millones de tuiteos, así como 19,200 artículos en Google Scholar.

La desinformación, el engaño, la maliciosa interpretación de los trabajos científicos, así como la diseminación de falsos y dañinos rumores sobre la pandemia dificultan la articulación de una política común contra el coronavirus a nivel mundial.

Tan grave y preocupante es la situación que los doctores David Scales, Jack Gorman y Kathleen H. Jamieson han publicado el 19 de agosto de 2021 un artículo en la revista científica norteamericana The New England Journal of Medicine, titulado: “La infodemia de covid-19. Aplicación de un modelo epidemiológico para contrarrestar la desinformación”. Proponen un sistema de vigilancia que detecte y dé seguimiento a las noticias siendo capaz de determinar cuando dicha información se ha diseminado al grado que amenace en hacerse viral para así tempranamente elaborar el antídoto o vacuna efectiva que evite la propagación y efectos devastadores en los receptores.

Más que reactivos deberíamos ser proactivos alimentando a toda la población con información científica de calidad, clara, oportuna y efectiva, a fin de que la humanidad no sea víctima de la manipulación y el engaño.