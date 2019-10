Informales son vulnerables a los ataques cibernéticos

Las empresas informales dominicanas son más vulnerables que las formales para recibir ataques cibernéticos, afirmó ayer July de la Cruz, presidenta de la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro (BASC por su sigla en inglés).

Al pronunciar el discurso de apertura del XIII Congreso Nacional de BASC en el hotel Intercontinental, De la Cruz dijo que una empresa formal dispone de ciertos filtros antes de poder recibir cualquier información, lo que no ocurre con las informales.

Consideró que cada una de las empresas del sector privado se han estado poniendo al día con la ciber seguridad.

Las empresas, dijo, deben destinar un porcentaje específico para ciber seguridad.

“Nunca se debe escatimar en los temas de ciber seguridad. Cada una de las soluciones y medidas tienen un costo asociado, pero el retorno es inmediato”, planteó.

Explicó que los delitos cibernéticos generan pérdidas anuales en América Latina por más de US$90,000 millones, aunque no informó qué porcentaje de ese monto corresponde a la República Dominicana.

Señaló que la BASC apoya todas las iniciativas dirigidas a la conformación de una estructura que incluya medidas como enfrentar este tipo de delitos.

Recomendó que las empresas tengan una política fuerte de manejo de contraseñas, establecimiento de áreas de control de acceso y tener actualizados los software y con la debida licencia.

En tanto Alexander Schad, presidente del Comité de Facilitación del Comercio de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), dijo que la seguridad es un elemento esencial para que el país se convierta en un punto logístico de la región, para lo cual deben trabajar de manera mancomunada los sectores público y privado.

Armando Rivas, vicepresidente de Operaciones del Puerto de Haina, dijo que hasta ahora no ha recibido un ataque cibernético de consideración.

Más de un millón de dólares ha invertido el puerto en seguridad cibernético y cuenta con un experto entrenado en Estados Unidos, señaló.

Durante el congreso, la Embajada de Estados Unidos entregó certificados BASC a empresas preseleccionadas según los parámetos establecidos.

Participaron Jenae Johnson, oficial económica de la Embajada de Estados Unidos; Víctor Gómez Casanova, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana; William Malamud, vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR) y Carlos Saillant, presidente del comité de certificación BASC Dominicana, entre otros.