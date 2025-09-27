Informe de Estados Unidos destaca que gobierno dominicano promueve activamente la inversión extranjera

El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe titulado “Declaraciones de Clima de Inversión 2025: República Dominicana”, afirmó que el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha impulsado de manera activa la inversión extranjera en el país.

El documento resalta que República Dominicana, un país de ingresos medios-altos, ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina durante los últimos 50 años, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real del 5 % en 2024. Según el informe, la inversión extranjera directa (IED) desempeña un papel clave en la economía dominicana, siendo el país históricamente uno de los principales receptores de IED en el Caribe.

«El gobierno ha promovido la inversión extranjera mediante generosas exenciones fiscales y otros incentivos para atraer empresas a sectores estratégicos como turismo, bienes raíces, telecomunicaciones, zonas francas (ZF), minería y energía, los cuales han concentrado la mayor parte de la IED», precisa el informe.

El documento también destaca que, además de los incentivos financieros, la pertenencia de República Dominicana al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR) representa una ventaja para los inversores extranjeros. Expertos señalan que el acuerdo ha contribuido al aumento de la competencia, al fortalecimiento del estado de derecho y a la ampliación del acceso a productos de calidad en el país.

Estados Unidos continúa siendo el mayor inversor individual en República Dominicana. El CAFTA-DR incluye protecciones para los inversores extranjeros, como mecanismos de resolución de disputas, lo que refuerza la confianza de los capitales internacionales en la economía dominicana.

Luis Abinader

Retos y desafíos

No obstante, el informe señala que el gobierno dominicano enfrenta importantes retos en materia de inversión. Entre los desafíos mencionados por los inversionistas destacan la falta de prioridad en reformas clave, como la del sector eléctrico, y los elevados niveles de informalidad.

Los inversionistas extranjeros también identifican la falta de transparencia, la deficiente implementación de leyes vigentes y la percepción de corrupción tanto a nivel nacional como local. Otros obstáculos incluyen la escasez de competencia técnica dentro del gobierno, retrasos en pagos gubernamentales, burocracia excesiva y procedimientos no estandarizados en la valoración aduanera y la clasificación de importaciones.

Asimismo, persisten problemas relacionados con la tenencia de la tierra y la protección de los derechos de propiedad privada, así como la percepción de que las decisiones administrativas y judiciales son inconsistentes, opacas y lentas.

Partes del informe donde se menciona lo citado: