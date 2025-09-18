Informe Estado de la Región 2025: Retos y oportunidades en Centroamérica y República Dominicana

El Programa Estado de la Nación presentó el Séptimo Informe Estado de la Región 2025, que analiza el desarrollo humano sostenible en los países de Centroamérica y la República Dominicana (región CARD) durante el período 2018–2023.

Según lo informado, en las últimas décadas, la región logró avances significativos como la diversificación económica, el fortalecimiento de sus vínculos con los mercados internacionales y la reducción de la pobreza. Sin embargo, persisten desafíos como la desigualdad, la fragilidad institucional y las presiones ambientales, que requieren respuestas urgentes y coordinadas entre los países.

Desde una perspectiva de largo plazo, la región también amplió libertades y avanzó en la democratización de sus sistemas políticos, especialmente en lo relacionado con el acceso al poder a través de elecciones. No obstante, existen importantes rezagos para fortalecer la capacidad de sus instituciones para atender las necesidades de la población y las profundas transformaciones experimentadas por las sociedades y las economías.

Uno de los principales hallazgos del informe es la tendencia a la autocratización en algunos países, acompañada de un creciente desencanto ciudadano con los resultados de la democracia. Esta situación se da, paradójicamente, en un contexto de crecimiento económico, que, aunque superior al promedio latinoamericano, ha sido ambientalmente insostenible y socialmente excluyente.

El informe también destaca que la región opera en un entorno internacional complejo y cambiante, marcado por tensiones geopolíticas.

En este contexto, las sociedades de Centroamérica y la República Dominicana se enfrentan a dos decisiones clave:

Fortalecer la democracia, como vía para lograr consensos y mejorar la calidad de vida de las personas, o permitir una mayor concentración del poder que podría poner en riesgo libertades y derechos fundamentales. Impulsar la integración regional para enfrentar un contexto internacional incierto y generar soluciones conjuntas a problemas compartidos, o avanzar de forma aislada, lo que podría fragmentar aún más la región frente a un mundo cada vez complejo.

“Estamos en un momento decisivo. El camino que elijamos ahora puede marcar la diferencia para las próximas generaciones. Fortalecer la democracia y apostar por una integración más efectiva nos permitirá enfrentar los desafíos y aprovechar nuestras fortalezas como región”, expresó Alberto Mora, Coordinador de la Investigación.

Hallazgos clave del Informe:

El crecimiento económico ha sido superior al promedio latinoamericano, pero sus beneficios no se distribuyen de manera equitativa.

En países como Honduras, Guatemala y Nicaragua, más de la mitad de los hogares aún viven en pobreza.

Hay señales claras de una ciudadanía dispuesta al cambio, lo que representa una oportunidad para renovar el pacto social y fortalecer la democracia a partir de la búsqueda del bien común.

La integración regional puede ser una herramienta poderosa para impulsar soluciones sostenibles y responder mejor al contexto global.

Un llamado a la acción

El Informe hace un llamado a los gobiernos, la ciudadanía y la sociedad civil a trabajar en conjunto para fortalecer las democracias, reducir las brechas sociales y proteger el patrimonio ambiental, sentando las bases de un modelo de desarrollo más justo e inclusivo.

Esta investigación contó con el apoyo financiero del Rockefeller Brothers Fund y la Unión Europea mediante el Programa EUreCA.

Para más información, descargue el informe completo en https://hdl.handle.net/20.500.12337/10176