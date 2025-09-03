Informe sobre crisis en Haití ya está listo

  • Hoy
Informe sobre crisis en Haití ya está listo

Reunión en el CES.

Los miembros del Comité de Coordinación General rubricaron el “Informe Final del Diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana” y dispusieron la entrega formal del mismo, al Presidente Luis Abinader, así también a los Expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, y a los representantes de la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social.

En un encuentro realizado en el salón de reuniones del CES, los delegados revisaron y rectificaron algunos textos, para suscribir el documento que recoge 26 líneas de acción, y un total de 151 propuestas, que condensan e integran los acuerdos a los que se arribaron en este histórico proceso de concertación.

El valor de los consensos es fruto de las seis mesas de diálogo, en las que participaron delegados, actores clave y expertos, analizando y reflexionando seis ejes temáticos, en un proceso deliberativo abierto, plural y técnicamente riguroso, donde prevaleció el espíritu de cooperación por encima de las diferencias.

Puede leer: Movimiento se queja por el pobre accionar ante grave crisis de violencia que vive Haití

El Informe exhorta a que los acuerdos logrados no sean solo un testimonio de buena voluntad, sino una guía para la acción, y a que cada compromiso se traduzca en medidas efectivas que repercutan en mejoras reales para la gente, entendiendo que el destino de la República Dominicana se escribe con la voluntad y el esfuerzo de todos.

El Consejo Económico y Social consolida su rol como principal órgano de concertación y espacio permanente de diálogo social institucionalizado.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Informe sobre crisis en Haití ya está listo
Informe sobre crisis en Haití ya está listo
3 septiembre, 2025
Movimiento se queja por el pobre accionar ante grave crisis de violencia que vive Haití
Movimiento se queja por el pobre accionar ante grave crisis de violencia que vive Haití
2 septiembre, 2025
Sector del cemento exportó US$72.5 millones enero-junio
Sector del cemento exportó US$72.5 millones enero-junio
2 septiembre, 2025
Trágico accidente en Haití: mueren un policía keniano y dos civiles
Trágico accidente en Haití: mueren un policía keniano y dos civiles
1 septiembre, 2025
Ecuador exige visa temporal a ciudadanos de Haití y otros 39 países: Todo lo que necesitas saber
Ecuador exige visa temporal a ciudadanos de Haití y otros 39 países: Todo lo que necesitas saber
31 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 02 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 02 de septiembre de 2025

Clamando en el desierto

Clamando en el desierto

Encuentro para dar a conocer bondades de vehículo de lujo

Encuentro para dar a conocer bondades de vehículo de lujo

Escritores dominicanos relatan sobre García Márquez

Escritores dominicanos relatan sobre García Márquez

Una entrevista picante

Una entrevista picante

Un simposio y un libro que reivindican el liderazgo femenino

Un simposio y un libro que reivindican el liderazgo femenino

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo