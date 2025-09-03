Informe sobre crisis en Haití ya está listo

Los miembros del Comité de Coordinación General rubricaron el “Informe Final del Diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana” y dispusieron la entrega formal del mismo, al Presidente Luis Abinader, así también a los Expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, y a los representantes de la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social.

En un encuentro realizado en el salón de reuniones del CES, los delegados revisaron y rectificaron algunos textos, para suscribir el documento que recoge 26 líneas de acción, y un total de 151 propuestas, que condensan e integran los acuerdos a los que se arribaron en este histórico proceso de concertación.

El valor de los consensos es fruto de las seis mesas de diálogo, en las que participaron delegados, actores clave y expertos, analizando y reflexionando seis ejes temáticos, en un proceso deliberativo abierto, plural y técnicamente riguroso, donde prevaleció el espíritu de cooperación por encima de las diferencias.

El Informe exhorta a que los acuerdos logrados no sean solo un testimonio de buena voluntad, sino una guía para la acción, y a que cada compromiso se traduzca en medidas efectivas que repercutan en mejoras reales para la gente, entendiendo que el destino de la República Dominicana se escribe con la voluntad y el esfuerzo de todos.

El Consejo Económico y Social consolida su rol como principal órgano de concertación y espacio permanente de diálogo social institucionalizado.