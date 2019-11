Informes de violaciones DDHH cuestiona a carabineros Chile

Informes como el presentado ayer, martes, por la organización Human Rights Watch (HRW) o el publicado la semana pasada por Amnistía Internacional (AI) que señalaron “graves violaciones a los derechos humanos” ponen en jaque la actuación de la policía en las protestas en Chile.

Las misiones de observación de organismos y organizaciones internacionales han puesto de manifiesto abusos y excesos de las fuerzas del Estado durante los 40 días desde el inicio del estallido social en el país, que deja ya 23 fallecidos -cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del orden-.

El “uso indiscriminado” de armas y escopetas antidisturbios, torturas, maltratos y abusos sexuales a detenidos son algunos de los hechos constatados por HRW y que fueron ayer puestos de manifiesto por su director para las Américas, José Miguel Vivanco. “Los abusos cometidos por los carabineros no son casos aislados, no son coincidencias, no son accidentes. Estos casos obedecen a unas conductas que se han ido reiterando”, indicó Vivanco en una rueda de prensa en Santiago de Chile tras presentar ante la prensa el informe tras dos semanas de observación.

“Los problemas de orden público son “resueltos” con una fuerza policial que se excede, que comete regularmente y ordinariamente abusos, y los comete en las calles y también en los sitios de detención”, afirmó Vivanco. No obstante, mientras que AI señaló en su informe que las violaciones a los derechos humanos que observó responden a un patrón y muestran un “grado de coordinación”, Vivanco comentó que “responsablemente” no puede hacer ese tipo de “inferencias” porque para ello se requiere que “las autoridades máximas” estén dando una instrucción para que se comentan de forma sistemática esos atropellos, algo de lo que dijo no tener antecedentes.

Según HRW, los abusos ocurrieron en gran medida “debido a falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros”, por lo que se llamó al Gobierno a acometer una “urgente reforma policial”. También la Fiscalía centra parte de sus esfuerzos en investigar estos casos para recabar pruebas y llevar a los culpables ante la Justicia.