Infotep celebra 45 años de transformación e impacto social con grandes logros

La institución celebró su aniversario con misas en las provincias; en SD encabezada por el profesor Rafael Santos Badía6, quien resaltó los logros alcanzados en cinco años de gestión y la expansión del INFOTEP a 63 centros en todo el país

SANTO DOMINGO. – Con una misa de acción de gracias celebrada en la iglesia Santa Bárbara de la Zona Colonial, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) conmemoró su 45.º aniversario, resaltando una trayectoria de expansión, innovación y transformación que ha impactado la vida de más de 13 millones 629 mil dominicanos y dominicanas en cuatro décadas y media de servicio al desarrollo nacional.

Durante la ceremonia celebrada en la Iglesia Santa Bárbara en la Zona Colonial, y oficiada por el obispo de San Pedro de Macorís, Monseñor Santiago Rodríguez, el director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía, destacó que en los últimos cinco años (2020–2025) la institución ha experimentado un salto histórico en cobertura, infraestructura, innovación tecnológica e inclusión.

“INFOTEP es hoy sinónimo de oportunidades. Hemos multiplicado los espacios de formación para que nadie se quede fuera del tren del desarrollo. En solo cinco años pasamos de ocho centros propios a 63, llevando la capacitación donde vive la gente”, expresó Santos Badía.

El director general recordó que este aniversario coincide con la inauguración del Centro Tecnológico Río Yuna, en Loma de Blanco, provincia Monseñor Nouel, con programas de formación que incluyen protección de recursos hídricos en comunidades rurales.

Simultáneamente, en las direcciones regionales y centros del INFOTEP en todo el país se celebraron misas de agradecimiento por los logros alcanzados, reflejo del compromiso colectivo de una institución que se consolida como motor de la formación técnico profesional y del empleo decente en la República Dominicana.

Un quinquenio de expansión y resultados tangibles

Entre agosto de 2020 y agosto de 2025, el INFOTEP ha desarrollado 219 mil 483 acciones formativas, capacitando a 3 millones 613 mil 098 participantes en todo el territorio nacional. De ellos, 13 mil 475 egresaron de carreras técnicas, mil 718 se formaron bajo el modelo de Formación Dual, y 5 mil 742 validaron ocupaciones, mientras 5 mil 395 trabajadores fueron certificados bajo normas de competencia laboral.

La participación femenina alcanzó un nivel destacado, con un millón 998 mil 713 mujeres egresadas, cifra que supera a un millón 614 mil 385 hombres, reflejando el compromiso del INFOTEP con la equidad y la inclusión.

Asimismo, se amplió la plantilla docente de 2 mil 810 facilitadores en 2020 a 4 mil 541 en 2025, con programas de actualización metodológica, técnica y ética, fortaleciendo la calidad educativa y la excelencia formativa.

“Cada facilitador actualizado y cada aprendiz egresado representan una victoria colectiva en la construcción de un país más competitivo y solidario”, subrayó el director general.

Ministro de Trabajo

El ministro de Trabajo y presidente ex oficio del INFOTEP, Eddy Olivares, resaltó la trascendencia del 45 aniversario de la institución, al destacar el notable crecimiento experimentado en los últimos años y el impacto que ha tenido en la formación técnico profesional del país.

“El INFOTEP es una de las instituciones más importantes de la República Dominicana. Estos 45 años representan un motivo para continuar avanzando y trabajando para que nuestra gente esté preparada para insertarse en el mercado laboral, progresar y disfrutar de una vida mejor, con empleos decentes y firmes para todos”, expresó Olivares.

Infraestructura y tecnología de vanguardia

Durante este periodo, INFOTEP modernizó y amplió su red física y tecnológica con 63 centros tecnológicos y comunitarios, ocho direcciones regionales, cuatro oficinas satélites, cuatro escuelas especializadas (Hotelería y Pastelería en Higüey, Ámbar en El Valle, Larimar en Barahona y Hotel Escuela Villa Suiza en Sabana de la Mar).

Asimismo, cinco centros especializados, entre ellos el Centro de Formación Virtual, el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, la Academia Huawei y la Escuela de Idiomas.

Además, cuenta con 56 talleres móviles y 239 Centros Operativos del Sistema (COS), que garantizan el acceso a la formación incluso en comunidades rurales y apartadas.

INFOTEP también ha dado un salto tecnológico sin precedentes, implementando aulas de inmersión Polimedia, campus inteligentes interconectados a un datacenter nacional, sistemas de seguridad con inteligencia artificial y un programa de seguridad perimetral para proteger instalaciones y usuarios.

Innovación, investigación y observatorios para la productividad

La institución ha desarrollado más de 559 programas de formación actualizados, incluyendo 85 nuevos diseños curriculares vinculados a la Industria 4.0, con guías didácticas y herramientas de evaluación que aseguran la pertinencia de la enseñanza frente a los desafíos tecnológicos y productivos del siglo XXI.

En junio de 2025, INFOTEP lanzó el Observatorio de la Formación Técnico Profesional (FTP), concebido como una herramienta estratégica de análisis del mercado laboral que permite anticipar tendencias y alinear la oferta formativa con la demanda productiva.

El profesor Santos Badía recordó que en 2021 se realizó la Gran Consulta Nacional sobre el Futuro de la Formación Técnico Profesional, ejercicio participativo sin precedentes que sirvió de base para la Agenda Nacional de Formación Técnico Profesional 2025–2027, orientada a fortalecer el talento humano dominicano.

El modelo tripartito: la base del éxito del INFOTEP

Uno de los elementos más distintivos del INFOTEP, y piedra angular de su éxito sostenido, es su modelo tripartito de gestión, establecido desde su creación en 1980 por la Ley 116-80. Este esquema integra de manera armónica al Gobierno, al sector empresarial y al sector laboral, garantizando legitimidad, pertinencia y sostenibilidad a las políticas de formación técnico profesional.

“El modelo tripartito es la esencia del INFOTEP. Es la razón por la cual esta institución ha perdurado, ha crecido y ha sabido anticiparse a los cambios del mercado laboral. Aquí, el Estado, los empleadores y los trabajadores construyen juntos el futuro productivo del país”, afirmó el profesor Santos Badía.

Este enfoque colaborativo ha permitido al INFOTEP articular una oferta formativa alineada con las necesidades reales del aparato productivo, fortalecer el empleo formal y promover la cohesión social, consolidándose como referente regional en América Latina y el Caribe.

Apoyo a la productividad y compromiso social

En el eje empresarial, el INFOTEP ha atendido a más de 3 mil 800 empresas por año, capacitando a 519 mil 091 gerentes y mandos medios, un millón 572 mil 541 trabajadores y 7 mil 586 emprendedores, fortaleciendo la competitividad nacional.

En materia de cooperación, se han firmado 142 acuerdos interinstitucionales con entidades nacionales e internacionales, entre ellas Tknika del País Vasco y el Consorcio CIDE de Canadá, con quienes se impulsó el Observatorio FTP.

Además, INFOTEP asumió la presidencia pro témpore de la Alianza para la Formación Dual de América Latina y el Caribe, consolidando su liderazgo regional.

Asimismo, la institución ha tenido una participación activa en programas sociales del Gobierno, como Supérate y Oportunidad 14/24, y en proyectos estratégicos como Cabo Rojo en Pedernales, donde más de 110 mil personas han sido capacitadas para incorporarse al desarrollo turístico y económico del sur del país.

“INFOTEP no es solo una institución del Estado, es una obra de toda la sociedad dominicana. Su fortaleza proviene de ese modelo que nos une: Gobierno, empresarios y trabajadores en una misma causa”, reafirmó Santos Badía.