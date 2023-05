Ingenieros vuelven a «plantarse» en Hacienda en demanda de pago

Ingenieros realizarán este martes un nuevo «plantón» frente al Ministerio de Hacienda, en demanda de que el presidente Luis Abinader ordene pagar las acreencia que -según indicaron- datan desde el año 1996, por concepto de obras formalmente contratadas, construidas, cubicadas, debidamente supervisadas y puestas en servicios en toda la geografía nacional y que en este momento abarca a unas once (11) Instituciones Públicas.

La manifestación convocada por el Comité Institucional Codiano (CIC), está pautada para las 09:00 de la mañana.

«Presidente Luis Abinader, durante su campaña, nos prometió al CIC pagarle a los contratistas que llevan largos años con deudas por cobrar», expresaron en un comunicado enviado a la prensa.

Los profesionales de la construcción agregaron que al llegar al poder, Abinader encargó a varios funcionarios para que resolvieran el asunto y esta es la fecha en que todavía están esperando.

«Ha transcurrido tiempo suficiente. Fue un problema que heredaron de los bandidazos del pasado gobierno, pero no se justifica que si el presidente Abinader ordenó resolver la situación, los encomendados compliquen el asunto con una burocracia que no tiene sentido, pues hay exigencias para poder cobrar que no aplican para quienes contrataron antes de aprobarse la ley de Compras y Contrataciones No. 340-06», dijeron.

Los ingenieros añaden que hay varios expedientes que fueron depurados, pero en la Contraloría General de la República “no aparecen” los registros de contratos. «Eso no debe estar por encima de un contrato, pues su legalización tiene fuerza jurídica suficiente».



«Nos someten a un viacrucis y premian con arresto domiciliario a los funcionarios LADRONAZOS que debieron pagar centenares de obras terminadas. Presidente Abinader, si usted no interviene lo harán quedar mal», sostuvieron.

