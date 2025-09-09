Inglaterra vence a Serbia por 5-0 y logra una contundente victoria bajo el mando de Tuchel

Inglaterra vence a Serbia por 5-0 y logra una contundente victoria bajo el mando de Tuchel

Noni Madueke, Ezri Konsa y Marc Guehi marcaron sus primeros goles con Inglaterra, que venció a Serbia por 5-0, una victoria que podría marcar un punto de inflexión en la gestión de Tuchel.

A pesar de las recientes declaraciones de Tuchel sobre estar preparado para una victoria con pases largos y mal jugados, esta victoria se centró más en controlar el partido y frenar a Serbia, que había obligado a Inglaterra a luchar arduamente por una victoria por 1-0 en la Eurocopa 2024. Harry Kane fue crucial, encontrando el espacio para marcar el primer gol con un cabezazo tras un córner de Declan Rice.

El capitán consolidó la ventaja de Inglaterra en los últimos minutos con una inteligente jugada para colarse por detrás de la defensa, una jugada que terminó con la tarjeta roja a Nikola Milenkovic, quien atajó una clara ocasión de gol de Kane. Guehi marcó el cuarto gol de Inglaterra con el tiro libre resultante.

«La energía y el nivel han sido más altos», declaró Kane a la radio de la BBC. «Serbia es un buen equipo, y esta noche los dejamos en un nivel mediocre».

Inglaterra lidera el Grupo K con siete puntos de ventaja sobre Albania, que venció a Letonia por 1-0. Una victoria y dos empates en sus últimos tres partidos de la fase de grupos le bastarían al equipo de Tuchel para clasificarse al Mundial.

El portero Jordan Pickford no tuvo que realizar ninguna parada, ya que Serbia no logró disparar a puerta. Inglaterra tuvo 12.

«Fuimos muy fuertes», dijo Tuchel. «Creo que fue trabajo en equipo en su forma más pura. Nos apoyamos mutuamente, tuvimos la intensidad adecuada en los momentos oportunos».

