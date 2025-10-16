Ingresó a sucursal del Banco Popular en Higüey con supuesta intención de asaltar la institución

  • Hoy
Ingresó a sucursal del Banco Popular en Higüey con supuesta intención de asaltar la institución

El Banco Popular Dominicano informó este jueves que en horas del mediodía un hombre desarmado ingresó a la sucursal de Higüey, en la provincia La Altagracia, «anunciando su intención de cometer un atraco».

«Gracias a la rápida y efectiva actuación del personal de seguridad, así como a la aplicación inmediata de los protocolos establecidos, la situación fue controlada sin que se produjeran daños personales ni materiales», dijo la entidad bancaria en un comunicado.

«Ningún cliente ni colaborador resultó afectado. Las autoridades policiales acudieron de inmediato al lugar, detuvieron al individuo y lo pusieron bajo custodia, confirmando que estaba desarmado», añadió.

El Popular reiteró su compromiso con la seguridad de sus clientes, colaboradores y comunidades, manteniendo activos sus protocolos de prevención y respuesta ante cualquier eventualidad, en coordinación con las autoridades competentes.

Esto es lo que se sabe del asalto a banco en La Romana
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Ingresó a sucursal del Banco Popular en Higüey con supuesta intención de asaltar la institución
Ingresó a sucursal del Banco Popular en Higüey con supuesta intención de asaltar la institución
16 octubre, 2025
Una intervención urbana en clave regional
Una intervención urbana en clave regional
15 octubre, 2025
Conversan sobre el proyecto Cabo Samaná
Conversan sobre el proyecto Cabo Samaná
15 octubre, 2025
Inflación interanual fue de 3.76 % en septiembre 2025
Inflación interanual fue de 3.76 % en septiembre 2025
7 octubre, 2025
Banco Popular impulsa la transformación empresarial
Banco Popular impulsa la transformación empresarial
6 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Una intervención urbana en clave regional

Una intervención urbana en clave regional

La ceguera de los políticos

La ceguera de los políticos

¡Playball! Juan Marichal recibe dedicatoria junto a su familia y amigos

¡Playball! Juan Marichal recibe dedicatoria junto a su familia y amigos

Casa Abierta: los adictos son enfermos, no delincuentes

Casa Abierta: los adictos son enfermos, no delincuentes

Presencia no es conciencia

Presencia no es conciencia

La lucha por Bayahíbe

La lucha por Bayahíbe

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo