Ingresó a sucursal del Banco Popular en Higüey con supuesta intención de asaltar la institución

El Banco Popular Dominicano informó este jueves que en horas del mediodía un hombre desarmado ingresó a la sucursal de Higüey, en la provincia La Altagracia, «anunciando su intención de cometer un atraco».

«Gracias a la rápida y efectiva actuación del personal de seguridad, así como a la aplicación inmediata de los protocolos establecidos, la situación fue controlada sin que se produjeran daños personales ni materiales», dijo la entidad bancaria en un comunicado.

«Ningún cliente ni colaborador resultó afectado. Las autoridades policiales acudieron de inmediato al lugar, detuvieron al individuo y lo pusieron bajo custodia, confirmando que estaba desarmado», añadió.

El Popular reiteró su compromiso con la seguridad de sus clientes, colaboradores y comunidades, manteniendo activos sus protocolos de prevención y respuesta ante cualquier eventualidad, en coordinación con las autoridades competentes.