Ingrid Mendoza, esposa de Reinaldo Pared Pérez explica porqué apoyará a Leonel Fernández

La esposa del presidente del Senado, Reinado Pared Pérez, emitió ayer un comunicado donde explica su decisión de apoyar a Leonel Fernández en su precandidatura por la Presidencia.

A continuación la comunicación enviada por Ingrid Medonza:

Por ser la esposa del Secretario General del PLD debo una explicación de mi personal e individual decisión, anunciada por Reinaldo en Twitter en el sentido de brindar respaldo con nuestro equipo de mujeres y redes al @LeonelFernandez.

En el año 1990, conocí a Gonzalo Castillo en la Ofic del Dr. Ramón Tapia Espinal, donde su hermana Kathy Castillo era secretaria y yo abogada. Con Gonzalo conversé en algunas ocasiones y luego sólo un par de saludos a lo largo de estos años.

En la misma oficina, pero en el año 1994, tuve el honor de conocer también a @LeonelFernandez, en una visita que realizó siendo precandidato vicepresidencial PLD. Me impactó la educación, formalidad,simpatía y carisma de ese joven que en el año 1996 se convirtió en Pte de todos

Por Leonel fue mi primer voto peledeísta!!

En el año 2003 fuimos de los pocos invitados a la boda de Leonel y Margarita. En 2005 nuestros hijos,Yolanda y Andrés,comenzaron a estudiar en el mismo preescolar. Compartimos cumpleaños, veladas y otras actividades que me hicieron conocer no solo al político sino al ser humano.

Al Pte Danilo Medina, lo conocí años después, aunque siempre estuve rodeada del cariño, fervor y admiración que mi esposo y su familia le profesan. En el año 2012, igual en el 2016, no solo voté por Danilo sino que trabajé para que él fuera Presidente.

De Danilo he admirado siempre su forma cercana de hacer política y reconozco sus grandes aportes al país.

No estoy de acuerdo con tendencias, divisiones, mentiras, rencores, engaños, venganzas… entre compañeros de un partido, ni en ningún lado. No sigo hombres, sino condiciones humanas y sentimientos, y en ello radica, fundamentalmente, mi decisión.

Estoy casada con @reinaldoparedp un maravilloso ser humano, que me comprende, respeta y no me cohíbe, ni me impone ideas ni órdenes, ni como persona ni como mujer.

Hoy, de mis dos amigos: Danilo y Leonel, sólo éste último aspira a ser Pte. de la República, y yo, INGRID, de manera voluntaria y personal, sin que ello implique o signifique la intervención de mi esposo Reinaldo he decidido RESPALDAR a @LeonelFernandez para elecciones internas.

A partir del 6 de octubre apoyaré con el amor, la entrega y pasión de siempre a mi partido, al que quiero y amo: EL PLD

Ingrid Mendoza.