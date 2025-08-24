Inicia este lunes torneo internacional deboliche; reconocerán juveniles

Inicia este lunes torneo internacional deboliche; reconocerán juveniles


Con la participación  de 130 jugadores representado a diferentes naciones se iniciará  este lunes 25 de agisto, a las 6:00 de la tarde, el torneo internacional de boliche, teniendo como escenario  las instalaciones del Sebelén  Bowling Center.

En el evento se espera una gran asistencia de autoridades y deportistas que gustan de esta disciplina, donde  reconocerán a los juveniles ganadores de medallas en los Panam en Guatemala. 

La justa forma parte de las actividades del 30 aniversario del centro deportivo, uno de los más  modernos del área.

El evento se inicia con el desfile de los bolicheros participantes; en representación  de cada país; que cada año.

Para la ocasión  se colocará  la mesa principal, con los invitados,  representantes de la Federación  de Boleadores Dominicanos.

La justa internacional que se lleva a cabo cada; en la programación  del aniversario del SBC, dond y viernes se reúnen los más  destacados bolicheros de varios países.  

Las competencias se realizarán  a partir de mañana  con dos rondas a la 1:30: pm y 6:00 de la tarde , en la modalidad de sencillos. Luego el miércoles van los dobles, con el mismo horario. El jueves y viernes  por equipos, el sábado  evento especial.

Se competir en masculinos y femeninos, en Senior y super Senior.
 
Los detalles de la justa fueron ofrecidos por  los ejecutivos del centro deportivo para jugar boliche uno de los más  modernos del área. 
Durante  el acto hablará el cronista deportivo Romeo  González.
 
Reconocimiento

En la ceremonia  se reconocerá  a los bolicheros  dominicanos que ganaron medallas en el Toneo Panam Juvenil en Guatemala.

Recibirán placas y  realizaran el saque  los bolicheros  Jean Aquino y Manuel Ortega en dobles masculinos, y  Ortega ganó bronce individual. Rosalía Guzmán y Letizia Santos, bronce en dobles femeninos sub-21. 

Gustavo Rodríguez

Gustavo Rodríguez

