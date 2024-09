Inicia este sábado competencias del Torneo Invitacional Punta Blanca

PUNTA BLANCA.- El Grupo Dominico-Catalán y Punta Blanca Golf and Beach Club informaron que todo está listo para las competencias de este sábado de la XVII edición de su tradicional torneo anual, el cual será dedicado al Sr. Paul Scheer, gran amigo y colaborador del proyecto de real estate y turismo.

El evento como siempre tendrá más de 100 golfistas de todo el país. Este viernes los golfistas estuvieron practicando bien temprano.

Este sábado y domingo las competencias iniciarán bien temprano. El domingo se realizará la premiación de los mejores golfistas del evento.

En ediciones anteriores el torneo rindió homenaje a destacadas personalidades ligadas al mundo empresarial y del golf, como lo son Don Teodoro García Trabadelo (fundador de Punta Blanca), Homero Saviñón, Kalil Haché, Miguel Flaquer, Abel González (Cayo), Francisco Melo, Ernesto Izquierdo, Eusebio Núñez Malena, el MVP de MLB George Bell, José Zapata, Rafael Villalona, José Soto, Luis Alcántara y Marcos Troncoso.

SOBRE EL EVENTO

El torneo se jugará bajo la modalidad Medal Play (Stroke Play) individual con 4 categorías para caballeros: categoría A (0-9 de hándicap), categoría B (10-17), C (18-24), dos categorías Senior A (0 a 12) y B (13 a 24), y además una categoría para damas. En los caballeros A, B y C se premiará el mejor score bruto de cada categoría y las primeras tres posiciones netas, en la categoría Senior se premiará el mejor score overall y dos primeras posiciones netas, y en las damas se premiará el mejor score gross y tres lugares netos.

El torneo es un clásico a nivel nacional y cada año crecen las expectativas de que, según los golfistas asiduos, lo consideran como “un evento imperdible, familiar, y un gran fin de semana de puro golf y camaradería”.