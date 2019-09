Inicia la vigésimo séptima edición de la Semana Dominicana en Estados Unidos

Con la izada de la bandera en la Embajada Dominicana en Washington, la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) inicia hoy la vigésimo séptima edición de la Semana Dominicana, un evento que busca estrechar lazos con los Estados Unidos y que este año se enfocará en la promoción del turismo, el nearshore, la competitividad, educación y cultura.

La delegación estará del 9 al 13 de septiembre en las ciudades de Washington DC y Nueva York para participar en una variedad de reuniones y eventos que tienen como objetivo promover el clima de negocios y las inversiones para impactar el desarrollo y la competitividad entre ambos países.

Este año, la Embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Robin Bernstein, acompañará a la delegación, que integran representantes diplomáticos, funcionarios del gobierno, empresarios y miembros de la diáspora dominicana en Estados Unidos.

Ramón Ortega, presidente de AMCHAMDR, Roberto Herrera, presidente del Comité Organizador de Semana Dominicana, y José Tomás Pérez, Embajador dominicano ante el gobierno de los Estados Unidos encabezarán el acto inaugural en la Embajada Dominicana.

Luego de la ceremonia de inauguración, la delegación asistirá a la conferencia “Educación e Innovación Tecnológica: Transformación Social y Desarrollo Económico con Equidad”, a celebrarse en el Banco Interamericano de Desarrollo, luego participarán en un evento en la firma encuestadora Gallup y culminarán la jornada con una recepción especial en la Embajada Dominicana en Washington, inspirada en el libro “Sabores Ancestrales”, de Inicia.

El martes 10 de septiembre, se realizará la conferencia: “Cadenas Regionales de Suministro y Producción Compartida en la Cuenca del Caribe” en la sede de Squire Patton Boggs y al caer la tarde la delegación participará de un cóctel con Amigos Congresistas de la República Dominicana.

“Shoring up the Nearshore: Caso de la Cuenca del Caribe y la Producción Compartida” será el tema del panel conferencia a realizarse el próximo miércoles 11 en la sede de la Cámara Americana de Comercio de los Estados Unidos. Ese mismo día, la delegación de Semana Dominicana se trasladará a Nueva York para participar de un cóctel en la primera tienda de Kahkow en los Estados Unidos.

El jueves 12 de septiembre, se realizará un encuentro en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y más tarde se realizarán las conferencias: “Fortalecimiento de los Lazos entre la Diáspora en los Estados Unidos y la República Dominicana”, que estará a cargo de Dominicans in the USA (DUSA), y “Blockchain y Criptomonedas”.

El último día de la jornada habrá conversatorios sobre “Innovación y Transporte”, “Remesas Digitales”, y “Ciudades Inteligentes: Oportunidades para negocios, Innovación y Emprendimiento”, a realizarse en Soho y el City College de Nueva York, respectivamente. La Semana Dominicana culminará en el Citi Field de los Mets de Nueva York para presenciar un partido contra los Dodgers de los Ángeles.

Semana Dominicana, iniciativa que lidera AMCHAMDR, juega un papel de gran relevancia al promover el mercado dominicano como destino de inversiones, comercio, y turismo y dar a conocer la oferta exportadora de bienes y servicios del país. El evento es un espacio para formular y canalizar esfuerzos tendentes a fortalecer el espíritu asociativo de los dominicanos.