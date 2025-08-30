Inicia reconstrucción de infraestructuras en playa Linda, Nizao, con inversión de más de RD$37 millones

Nizao, Peravia. – El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados este sábado los trabajos para la reconstrucción de infraestructuras recreativas en frente marítimo de playa Linda, en el municipio Nizao, de esta provincia sureña, a un costo superior a los 37 millones de pesos.
 
La ejecución del proyecto tiene como finalidad dar impulso a la estructura productiva asociada al turismo en la provincia Peravia, mediante el mejoramiento de sus infraestructuras recreativas y de servicios.
 
El ministro Collado dijo que la obra es parte de su iniciativa de recuperar los frentes marinos en todo el país, lo que se convierte en un verdadero atractivo para el turismo local.

«Es tiempo de comenzar a recuperar los espacios públicos y los frentes marinos en esta hermosa provincia Peravia e iniciamos aquí, en Nizao, tierra de gente trabajadora y grandes peloteros», dijo el ministro Collado.

Afirmó que esas intervenciones tienen un impacto directo en el turismo y se convierten un verdadero atractivo sus residentes y visitantes.

La obra contempla la construcción de módulos de baño, tres pergolados, dos pórticos de entrada, estacionamiento con capacidad para 20 unidades de vehículos, duchas, 258 m2 de piso peatonal de madera.

La intervención incluye, también, iluminación, señalética, así como mobiliarios que incluye 16 mesas y sombrillas y 64 sillas, entre otras comodidades.
 
El paisajismo contará con mangles negros, gri gri, almendros, ícaros, así como, copeyitos, Isla verde, wedeliasy guáyigas.
 
La obra será realizada por el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR), a un costo total de RD$37,738,937.
 
En el acto estuvieron presentes autoridades provinciales, municipales, empresarios turísticos y dirigentes comunitarios, entre otros.

30 agosto, 2025
