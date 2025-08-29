Inicia titulación de terrenos en Santiago: 1,200 familias recibirán certificados legales

Santiago.- El Gobierno a través de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) junto al Instituto Agrario Dominicano (IAD) dejó iniciado los trabajos técnicos, sociales y legales en sector Villa Liberación de la Otra Banda del municipio Santiago de los Caballeros, para entregar 1,200 certificados de títulos a igual cantidad de familias ocupantes de viviendas y solares en esta provincia.

El director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez Peña, dijo que en esta primera etapa los trabajos impactará en la parcela 69, del Distrito Catastral No. 15; lo que beneficiará a más de 4 mil personas de estos sectores.

“Cada proyecto de titulación se realiza como manda la ley, pues nuestro presidente Luis Abinader está comprometiendo en que los más necesitados obtengan su certificado de título de manera gratuita. Los trabajos que iniciamos hoy beneficiarán a los residentes del sector Villa Liberación y La Otra Banda, de esta provincia de Santiago. Estos sectores ya son parte de la revolución titulación”, indicó Méndez Peña.

Rosa Santos, gobernadora de la provincia de Santiago, destacó las grandes inversiones que el presidente Abinader ha realizado en esta provincia.

“Nuestro presidente está decidido a garantizarle la seguridad a las familias dominicanas y él siempre ha dicho que los actos de titulación son los actos que más le dan alegría. Nosotros estamos muy contentos de recibir nuevamente al equipo de la UTECT, porque sabemos que están trabajando para el bienestar de miles de familias santiagueras”.

Mientras que el subdirector del IAD, Freddy Guzmán, quien representó al director de la institución, sostuvo que con la entrega de títulos se hace evidente que se eleva la calidad de vida de los sectores más necesitados.

“La conquista económica que representa el título definitivo de propiedad representa la tranquilidad y estabilidad que lleva a la familia, con la garantía de que no podrán ser desalojados de sus casas y solares”, indicó, Guzmán.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Mariana Moreno, vicealcaldesa de Santiago.

La funcionaria municipal indicó que este es uno de los proyectos de titulación más esperados por la comunidad.

Durante el acto de lanzamiento fue presentado el agrimensor William Jiménez, como responsable del operativo de levantamientos parcelarios.

Al acto de lanzamiento realizado en la Escuela Francisco Alberto Caamaño Deño, asistieron el subdirector de la UTECT, regional Norte; Santiago Caba y Isidro Ramírez, encargado de titulación del IAD, la bendición estuvo a cargo de Juan José Aracena Estévez, presidente de asamblea de la Parroquia San Andrés Apóstol.