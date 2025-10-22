Inician investigación sobre incidente en mina Cormidom

El Ministerio de Energía y Minas informó este miércoles que inició una investigación para determinar las causas del incidente ocurrido el martes en las instalaciones de la Corporación Minera Dominicana (Cormidom), donde un deslizamiento interno provocó la interrupción temporal de las operaciones y la posterior evacuación de 80 trabajadores que fueron puestos a salvo horas después.

Energía y Minas, en su rol de organismo rector del sector minero, coordina junto a la Dirección General de Minería (DGM) la evaluación técnica del suceso, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad minera y la protección del personal y las comunidades cercanas a la operación.

De inmediato, el Ministerio activó los mecanismos de coordinación interinstitucional con los organismos de respuesta del Estado. En las labores participaron el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, el Cuerpo de Bomberos, así como equipos de rescate especializados de la empresa.

Gracias a la rápida actuación de Cormidom y las entidades actuantes, se logró evacuar de manera ordenada a todo el personal presente en la zona afectada, sin que se registraran pérdidas humanas ni heridos.

“La prioridad del Gobierno es preservar la vida y seguridad de los trabajadores, asegurar la transparencia en la investigación y fortalecer las medidas preventivas en todas las operaciones mineras del país”, indica.

Energía y Minas adelantó que, una vez concluida la investigación, se darán a conocer los resultados y las recomendaciones correspondientes, con miras a reforzar la cultura de seguridad y sostenibilidad en la minería nacional.