Inician mañana el Panam Boliche Juvenil

El Campeonato Panamericano Juvenil de Boliche será iniciado mañana a las 3:00 de la tarde, en las instalaciones del Sebelén Bowling Center, con la participación de 110 bolicheros, en representación de 14 naciones.

El evento está dedicado a los atletas Anthony Hidalgo y Génesis Graciano, ganadores de medalla de oro y de plata respectivamente, en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, que realizarán el saque de honor. Competirán atletas de Aruba, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Islas Vírgenes, México, Perú, Puerto Rico, Venezuela y la República Dominicana.

Se competirá en las modalidades de individual, dobles, tríos y equipos en las categorías sub 16 y sub 21.

Los equipos dominicanos estarán integrado por María Paula Hernández, María Laura Mejía, Roberto Morín y Luis McKinny en la división sub 16 y Ana G. Soto, Carmina Hermón, Lian Pérez, Paula Díaz, Ricardo Garrido, Ariel Rodríguez, Darlin Beltré y Christian Rosa en categoría sub 21.

Invitaron a dirigentes y funcionarios.

Sebelén destaca evento

El inmortal del Deportes Rolando Sebelén, destacó la celebración del torneo a nivel juvenil, pues ahí están los atletas que en un futuo formaran parte de las selecciones superiores para los eventos internacionales, en busca de medallas.