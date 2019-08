Redadas EU dejan niños sin ninguna protección

Los menores cuyos padres fueron detenidos en las redadas antiinmigrantes del miércoles en Estados Unidos han sido acogidos por vecinos y organizaciones locales, tras haber quedado en algunos casos sin nadie que cuide de ellos.

La pequeña Cris, de 3 años, aguarda a su madre sin entender bien lo que ha pasado, después de que hace dos días su progenitora fuera detenida junto a más de 600 inmigrantes durante una redada masiva en Misisipi (EE.UU.), donde la ausencia de menores hispanos se ha hecho evidente en varias escuelas públicas. Una vecina de la localidad de Forest (Misisipi), Christina Peralta, relató ayer por teléfono que la niña, que “llora por su mamá todos los días”, permanece con unos parientes esperando la liberación de su madre, Magdalena Ramos Pérez, que trabajaba en una planta procesadora de pollos.

Según Peralta, Ramos Pérez se encuentra detenida en un centro en el estado vecino de Luisiana.

Desde el miércoles, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) arrestaron a 680 inmigrantes en siete plantas de las poblaciones de Canton, Pelahatchie, Cartago, Sebastopol, Morton y Bay Spring, todas ellas en Misisipi, la angustia se ha apoderado de las comunidades hispanas, pero en especial de sus hijos. No obstante, no se sabe a ciencia cierta el número exacto de menores afectados por esta situación. Entre esos niños se ha hecho conocido el caso de la pequeña, Magdalena Alonzo Gregorio, de 11 años, que espera junto a su madre y sus tres hermanos la puesta en libertad de su padre detenido.

El dolor de Magdalena quedó registrado el miércoles por medios locales que difundieron las imágenes de esta niña que decía que necesitaba a su papá- “Él no es un criminal”, repetía entre sollozos Magdalena, cuyo padre es la única fuente de ingresos de su familia. Peralta, que es una de las vecinas de la zona que se han movilizado para atender a los menores que fueron sorprendidos por las redadas, señaló que no sabe si hay más casos de niños en esta situación. “Es muy triste, es muy malo”, lamentó esta mujer. De acuerdo a cifras suministradas por ICE, 377 inmigrantes permanecían detenidos después de las operaciones, mientras que 271 fueron liberados y se esperaba que comparezcan ante un juez. La información oficial indicó que otras 32 personas también fueron liberadas.