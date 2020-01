Inician trabajos en Fidel Ferrer; Minerd remodelará 214 más

El departamento de Edificaciones Escolares del Ministerio de Educación (MINERD) culminó ayer las evaluaciones estructurales de la Escuela Primaria Fidel Ferrer y anunció que, a partir de hoy, el plantel recibirá de entrada el mejoramiento en los baños y el techo.

“En el día de ayer las brigadas terminaron el levantamiento y hoy estarán interviniendo para dejarla en condiciones óptimas”, explicó el ingeniero Adolfo Cedeño De La Rosa, director general de mantenimiento de infraestructura escolar.

El funcionario del MINERD explicó que como parte del Plan Nacional de Remodelación y Acondicionamiento de Escuelas la Fidel Ferrer, se ha incluido en este grupo de más de 214 centros educativos que recibirán la mano restauradora de la institución.

“No es que están mal, sino que se van a poner en condiciones óptimas. Es para dejar la carpeta de escuelas en condiciones óptimas. Muchas de éstas se les está haciendo un reforzamiento estructural para fines de garantizar, ante la eventualidad de cualquier evento sísmico que no resulten un peligro para los alumnos y el cuerpo docente”, dijo Cedeño De La Rosa.

El ingeniero Cedeño De La Rosa, expresó que para no detener la docencia en algunos centros educativos, en especial de la zona sur del país, se han instalado 150 aulas móviles, en aquellas en las que las aulas presentan deficiencias.

El ambicioso plan de remodelación y acondicionamiento de los centros de educación pública, será concebido por un monto de más de mil millones de pesos, según aseguró el director de mantenimiento e infraestructura escolar, quien dijo que técnicamente está todo en proceso y próximamente se abrirá un proceso de licitación pública nacional.

Lugares prioritarios. Para este plan el MINERD pondrá mayor atención en las escuelas ubicadas en la falla en la parte norte de la cordillera Central del país, como son Puerto Plata, Santiago, Samaná entre otros.

“Estamos reforzando estas escuelas que son viejas y no fueron hechas con el criterio que manda el código sísmico actual”, dijo.

Cedeño De La Rosa hizo un llamado a los directores de escuelas a unirse en la cooperación del mantenimiento de los planteles.