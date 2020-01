Inicio de año, oportunidad de re-organizar la Lonchera Escolar

Aún podemos decir que estamos a principio de año y aunque ya hemos hablado sobre que no hay que esperar enero para reforzar o mejorar nuestros hábitos, indudablemente tenemos ‘pilas’ nuevas las cuales debemos aprovechar!

En esta segunda mitad del año escolar tenemos la oportunidad de reorganizar las meriendas de nuestros hijos.

¿Por qué es tan importante que esta sea óptima?

La merienda tiene múltiples beneficios:

• Complementa la alimentación escolar y del hogar.

• Provee hidratación a los niños (Ej. las frutas tienen un alto contenido de agua).

• Recupera la energía perdida o utilizada durante el recreo.

• Permite que tenga mejor rendimiento escolar.

¿Qué cualidades debe poseer la lonchera escolar?

Esta debe ser

1. Nutritiva: incluir alimentos que no estén procesados y que brinden los nutrimentos necesarios para cada edad.

2. Variada: así evitar que sea aburrida, incluyendo diferentes colores, formas, sabores y texturas.

3. Sencilla: proveer alimentos que no sean difícil para el niño abrir.

4. Cantidad adecuada y suficiente: el preescolar y escolar no necesita grandes cantidades sino porciones pequeñas y adecuadas para cada niño.

Tener en cuenta no colocar en la lonchera alimentos que puedan descomponerse fácilmente o que necesiten de una preparación previa. Es muy desagradable para los niños abrir su lonchera y que esta tenga alimentos con mal olor y/o aspecto. Otro punto a tener presente es que debemos evitar, al igual que alimentos procesados, los que tienen azúcares añadidos: jugos envasados o naturales con azúcar, galletas dulces, cereales industriales, etc. Permitamos que nos niños crezcan con el paladar adaptado a el azúcar que contienen naturalmente las frutas. Es buena idea revisar los Datos Nutricionales para evaluar cuales serían las mejores opciones a elegir.

A continuación algunos ejemplos de alimentos adecuados para una lonchera saludable:

• Frutas

• Yogurt

• Galletas de avena

• Galletas de granola

• Rollos de jamón y queso

• Sandwichitos

• Galletas con mantequilla de maní o almendra (6 meses en adelante)

Esta columna es la sección educativa de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo. Escribe tus preguntas a: sodonuclim@gmail.com / @sodonuclim.