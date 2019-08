Inmigrantes huyen y se encierran en casas ante redadas EU

Los inmigrantes residentes de Mississippi se encerraron en sus casas el jueves por temor a ser arrestados, un día después de la mayor redada inmigratoria de Estados Unidos en los últimos 10 años. El miércoles, 680 personas fueron arrestadas, pero más de 300 habían sido liberadas para la mañana del jueves, dijo en un correo electrónico Bryan Cox, el vocero del Servicio de Control de Inmigración de Aduanas (ICE).

De los detenidos, 30 fueron puestos en libertad en las plantas y alrededor de 270 más fueron liberados del hangar militar a donde fueron llevados tras los operativos del miércoles para ser procesados, agregó Cox, aunque no explicó los motivos de la medida y se limitó a decir que las liberaciones en las plantas fueron por “razones humanitarias“.

Los migrantes “fueron puestos en proceso para comparecer ante una corte federal de inmigración y tendrán su día en la corte en fecha posterior“, añadió. Un pequeño grupo que buscaba información sobre los inmigrantes detenidos en las redadas del miércoles se reunió el jueves en la mañana afuera de una de las compañías registradas: la planta de Koch Foods Inc. en Morton, un pueblo de aproximadamente 3,000 habitantes a unos 65 kilómetros (40 millas) al oriente de la capital Jackson.

Ronaldo Tomas, quien se identificó como un empleado en otra planta de Koch Foods en el pueblo que no fue allanada por las autoridades, dijo que los niños estaban asustados. Tomas contó que tiene un primo con dos hijos que fue detenido en una de las redadas.

Gabriela Rosales, residente desde hace seis años de Morton que conoce a algunos de los detenidos, dijo que comprendía que había un “proceso y una ley” para quienes viven en el país sin autorización. “Pero lo que hicieron es devastador”, agregó. “Fue devastador ver a todos esos niños llorando, que vieron a sus padres por última vez”.

El miércoles, unos 600 agentes de ICE ingresaron a plantas operadas por cinco compañías y establecieron un perímetro para evitar que los empleados huyeran del lugar. A quienes arrestaron los llevaron a un hangar militar para ser procesados por violaciones inmigratorias.