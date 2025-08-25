Innovar y Aprender: la emotiva inauguración del año escolar en Puerto Plata

PUERTO PLATA:-La apertura del año escolar con el lema «Innovar y Aprender, Cultivando Competencias para una sana Convivencia»,  arrancó este lunes en el sector público con una asistencia masiva de estudiantes en las aulas en distintos centros escolares, en medio de un ambiente de unidad, esperanza y alegría en la a comunidad educativa de Puerto Plata.

Autoridades, docentes, estudiantes de diferentes niveles, representantes de la sociedad de padres y amigos de las escuelas, tuvieron la oportunidad de congregarse en medio de un encuentro cargado de emotividad que incluyó actuaciones artísticas, entre otras, que marcaron el regreso s las aulas de los educandos.

image 727

Las voces de un grupo de escolares, los cuales fueron acompañados por la banda de músicos municipales, hicieron posible la entonación del Himno Nacional, lo que conmovió notablemente a los asistentes a este acto y provocó que algunos comentarán: «todavía tenemos patria, no todo está perdido para nuestra juventud».

image 731

Esta actividad fue encabezada por el director regional 11 del Ministerio de Educación, Luís José Sánchez, el cual estuvo acompañado de la senadora Ginette Bournigal Jiménez, de los diputados oficialistas Lidia Esther Pérez, Emil Durán; del director del distrito educativo 11-01, Juan Dionisio Mesquita; del comandante de la Base Aérea de Puerto Plata, coronel paracaidista William Leandro Medina Garnes, entre otras autoridades.

La apertura del presente año lo activo se llevó a cabo en la escuela Geovanny Oller Mena del municipio de Sosúa.

image 728

La actividad escolar tuvo la bendición del obispo de la diócesis Puerto Plata-Gaspar Hernández,  monseñor Julio César Cornielle Amaro, el cual invocó a Dios ofrecer sabiduría, protección y prosperidad para la comunidad educativa en este nuevo año escolar.

Además, hablaron los funcionarios educativos Sánchez Baldwin y Mezquita, quienes resaltaron los avances alcanzados la educación en esta provincia.

image 730

Dijeron que este año escolar es motivo de júbilo no solo para la Novia del Atlántico, sino para todo el país, ya que más de 2 millones 600 mil estudiantes regresan a las aulas en diferentes centros escolares públicos nacionales.

La palabras de exhortación estuvieron a cargo de la estudiante Natacha Suero, la cual motivó a sus compañeros a «soñar en grande y aprovechar cada día como una oportunidad de crecimiento académico y personal».

Aridio Perdomo

Aridio Perdomo
