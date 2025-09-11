INPOSDOM anuncia reanudación escalonada de envíos hacia EE.UU.

El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) informa a la ciudadanía que, tras las mesas técnicas de trabajo sostenidas con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes se ha dispuesto la reanudación escalonada de los envíos hacia los Estados Unidos.

En esta fase inicial, se permitirá el envío de correspondencia postal y regalos cuyo valor declarado no exceda los 100 dólares estadounidenses. Las negociaciones permanecen abiertas en torno al marco regulatorio y los procedimientos de aplicación de los aranceles para artículos y mercancías que superen dicho monto, en coordinación con las autoridades competentes y bajo los lineamientos internacionales de comercio y transporte postal.

El INPOSDOM exhorta a sus usuarios a declarar de manera transparente y precisa el contenido y valor real de los envíos, a fin de evitar devoluciones, retenciones o procesos de fiscalización adicionales. Asimismo, invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales de comunicación institucional, donde se ofrecerán actualizaciones periódicas sobre este proceso.

Resultados del INPOSDOM en exportación postal

Durante el primer semestre de 2025, el INPOSDOM registró cifras récord en sus operaciones de exportación postal, con más de 500 mil envíos internacionales, movilizando alrededor de 2.75 millones de artículos y un volumen superior a 246 toneladas métricas.

Los principales destinos fueron Estados Unidos, Japón, Chile, Canadá y Sri Lanka, consolidando la capacidad del país en materia de conectividad postal y comercial.

Entre los servicios más utilizados por la ciudadanía destacan las encomiendas postales para emprendedores y PYMES, el correo nacional e internacional, la mensajería exprés, así como los giros postales nacionales e internacionales.

El INPOSDOM reafirma su compromiso de continuar ofreciendo servicios postales modernos, eficientes y confiables, apoyados en una amplia red de estafetas y oficinas distribuidas estratégicamente en todo el territorio nacional, acercando las soluciones postales a la población y contribuyendo al desarrollo económico y social de la República Dominicana.

