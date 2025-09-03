El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) informa a toda la ciudadanía que, debido a la entrada en vigor de la nueva normativa aduanera de los Estados Unidos, se suspenderán de manera temporal los envíos de paquetes hacia ese territorio hasta tanto se definan y comuniquen los protocolos oficiales para la aplicación de los aranceles.

A partir del 29 de agosto de 2025, el gobierno estadounidense eliminó la exención arancelaria conocida como de minimis, lo que implica que todos los paquetes enviados hacia los Estados Unidos estarán sujetos al pago de impuestos y aranceles aduaneros, independientemente de su valor declarado.

En este contexto, se mantienen exonerados de pago:

Los envíos postales de cartas y documentos.

Los envíos dirigidos a familiares y amigos que contengan regalos con valor de hasta US$100.00, siempre que sean identificados como “REGALO”.

El INPOSDOM aclara que la suspensión temporal aplica únicamente a envíos de mercancías, mientras se coordinan los nuevos procesos con las autoridades competentes. Asimismo, advierte que los tiempos de entrega podrían verse afectados por procesos adicionales de inspección aduanera y que cualquier inconsistencia detectada por la aduana norteamericana podría generar la devolución del paquete a su origen.

La institución exhorta a los usuarios a declarar de manera transparente el contenido y valor real de los envíos, y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer actualizaciones sobre este proceso.

El INPOSDOM reitera su compromiso de garantizar un servicio postal seguro, eficiente y en cumplimiento con las normativas internacionales vigentes.