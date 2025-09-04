Inscripción de Beato en CDP fue irregular

La Comisión Nacional Electoral (CNE) que organizó las elecciones del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) aclaró ayer las razones por las que no aceptó a José Beato de candidato a presidir ese gremio.

En una comunicación, el organismo explicó que Beato “figura en el padrón de miembros bajo el código G800327, pero que su registro se hizo con evidentes irregularidades, pasando por alto los requisitos que el formulario que debe llenarse exige para ser miembro del Colegio”.

Destaca que su solicitud de ingreso fue conocida en 2019 y está firmada solo por 4 de los 7 miembros del Comité Ejecutivo.

Recordó que el párrafo transitorio, incluido en la ley de colegiación promulgada en 1991, que permitía inscribirse en el CDP sin título, prescribió 90 días después.