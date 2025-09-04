Inseguridad en Haití lleva a Curazao su duelo de eliminatorias mundialistas ante Honduras

Las selecciones de Haití y Honduras iniciarán el viernes el camino en busca del boleto al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ambos países, junto con Costa Rica y Nicaragua, integran el grupo C de las eliminatorias de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).

Debido a la inseguridad por la situación política y social que vive Haití, el partido contra Honduras se jugará en Curazao, en un estadio con capacidad para 10.000 espectadores.

Haitianos y hondureños llegan a su primer duelo reforzados con algunos de sus mejores futbolistas que juegan en el exterior.

Los ‘catrachos’, dirigidos por el colombiano Reinaldo Rueda, llegaron el miércoles a Curazao con el objetivo de sumar los primeros tres puntos ante un rival que “en los últimos tiempos ha crecido mucho”, dijo a periodistas el centrocampista Edwin Rodríguez.

“Es una eliminatoria que comienza con muchos sueños, con muchos deseos por parte de nosotros”, enfatizó Rodríguez antes del viaje a Curazao.

Entre los ‘legionarios’ de Honduras figuran Anthony ‘Choco’ Lozano, quien juega con el Santos Laguna mexicano, y Luis Palma, del Lech Poznan polaco.

El equipo de Haití cuenta con internacionales como Martin Expérience que juega con el Nancy francés, y Frantzdy Pierrot, del AEK Atenas griego.

Después del partido contra Haití la selección de Honduras regresará a Tegucigalpa a preparar el juego contra Nicaragua, el próximo martes.

El país que finalice en el primer lugar se clasificará directamente al Mundial 2026; el segundo irá a la repesca.

– Alineaciones probables-

Haití– Johnny Placide; Carlens Arcus; Martin Expérience, Nancy Markhus, Jean-Kévin Duverne; Leverton Pierre, Christopher Attys, Danley Jean Jacques, Théo Michel; Frantzdy Pierrot y Fabrice-Jean Picault. Entrenador- Sébastien Migné (FRA).

Honduras- Edrick Menjívar; Joseph Rosales, Getsel Montes, Marcelos Santos, Andy Nájar; Deybi Flores, Edwin Álvarez, David Ruiz, Luis Palma; Romell Quioto y Anthony Lozano. Entrenador- Reinaldo Rueda (COL). Árbitro- Pierre-Luc Lauziere, de Canadá. Estadio- Ergilio Hato en Willemstad, de Curazao.