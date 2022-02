¡Insólito! Fefita la Grande planifica su propio funeral

La cantante Fefita la Grande aseguró que quiere disfrutar y recibir en vida los actos que se realicen cuando se produzca su fallecimiento.

“Aunque no me voy a morir ahora, yo quiero disfrutar algunas de las cosas (de las tantas y miles que vayan hacer en mi nombre) cuando Dios decida llevarme de esta tierra a un mejor lugar, que no va hacer ahora¨, dijo.

Añadió que ¨todo lo que vayan hacer con Fefita la Grande cuando se muera es mucha cosa y es justo que se haga algo que yo lo disfrute, que lo vea, lo pueda inaugurar y poder compartir con mi público¨.

Además, adelantó que su voluntad es que sus restos sean sepultados en su tierra natal, Santiago Rodríguez.

La merenguera dijo que se realizarán una serie de acciones para preservar su obra musical y trayectoria.

Lo que permitirá que otras generaciones puedan apreciar y conocer quien fue ella como artista a través de una propuesta museográfica.

¨Cada dominicano tiene en su mente el nombre de Fefita y porqué no hacer algo que se quede ahí para toda la vida¨, expresó.

¨Mi categoría, una persona de mi tiempo y la forma que he manejado mi trabajo es justo y necesario que cualquier cosa que vayan hacer quede plasmado¨.

La acordeonista agradeció a las ciudades de Mao y Santiago de los Caballeros por abrirles las puertas cuando ella dejó su casa en el año 1982.

Salud de Fefita

Se recuerda que a finales de octubre 2021, “La Vieja Fefa”, como cariñosamente le llaman muchos dominicanos, habló de como enfrentó el cáncer de mama.

En ese momento, por primera vez, se mostró ante las cámaras sin peluca para evidenciar las secuelas que dejó esa terrible enfermedad en su cabeza.

“Nadie sabe esto. Después yo lo dije (pero) nadie lo supo: yo duré un año y ocho meses con cáncer y nunca me paré de trabajar. ¡Nunca! Yo me daba una quimio (terapia) y me iba a tocar fiestas”, dijo Fefita.