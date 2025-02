Un impactante video registrado el 8 de febrero en el Estrecho de Magallanes, en la comuna de Punta Arenas, Chile, muestra el momento exacto en que una ballena jorobada emerge desde las profundidades y, por unos segundos, atrapa a un joven con su boca antes de expulsarlo nuevamente a la superficie.

El incidente ocurrió en las aguas cercanas al Faro San Isidro, en la Bahía El Águila, mientras Adrián Simancas, un analista, programador y músico venezolano de 24 años, realizaba una travesía en packraft —una embarcación inflable diseñada para la exploración de aguas australes— junto a su padre, Dell Simancas, un anestesista de 49 años residente en Chile.

El video, grabado por el padre del joven, muestra el momento en que la ballena emerge inesperadamente y, en cuestión de segundos, arrastra al joven y su bote dentro de su boca antes de devolverlo al mar.

En la secuencia se observa cómo el movimiento del cetáceo genera grandes ventanales de agua, mientras Adrián Simancas desaparece repentinamente, dejando a su padre en estado de shock ante la impactante escena.

Tras el inesperado encuentro con el cetáceo, ambos decidieron suspender su recorrido, ya que las condiciones climáticas comenzaron a empeorar rápidamente



Segundos después, y para sorpresa de su padre, la ballena expulsa al joven, quien logra salir a la superficie completamente ileso. A pesar de la magnitud del suceso, Simancas no sufrió heridas ni lesiones, lo que le permitió abandonar las aguas sin mayores complicaciones.

Adrián relató más tarde lo que sintió en ese momento: “Vi algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está por un lado y encima. No entendía qué estaba pasando. Entonces me hundo y pensé que me había comido”, declaró el joven a la cadena de televisión TVN.

Tras el inesperado encuentro, padre e hijo decidieron suspender su travesía, ya que las condiciones climáticas comenzaron a deteriorarse rápidamente. Según su testimonio, el viento y las corrientes se intensificaron, dificultando la posibilidad de continuar de manera segura.

El incidente se volvió viral en redes sociales. Muchos usuarios lo compararon con escenas de películas o relatos de ficción, destacando la rareza de un encuentro tan cercano con una ballena jorobada.

Pese al susto, los protagonistas aseguraron que continuarán explorando en futuras expediciones, aunque ahora con mayor precaución y distancia de los cetáceos.

“Fue una experiencia increíble y aterradora a la vez”, comentó Dell Simancas tras el episodio.

Patrones en los cantos de ballenas jorobadas

El canto de las ballenas se estudia desde la década de 1970 (Iván Valencia, AP)



Las ballenas jorobadas habitan en todos los océanos del mundo, desde los polos hasta los trópicos, y poseen una capacidad vocal única.

Sus cantos, que pueden durar hasta 30 minutos, se organizan en secuencias jerárquicas de sonidos y se transmiten entre poblaciones de manera rápida. Debido a la complejidad de su sonoridad, estos cetáceos han sido denominados los “tenores del mar”.

Un estudio publicado en la revista Science reveló que los cantos de las jorobadas siguen principios que también organizan el lenguaje humano.

En particular, los investigadores encontraron que estas vocalizaciones cumplen con la ley de Zipf, una regla lingüística que describe la distribución de palabras en el habla humana.

El equipo de científicos de Israel, el Reino Unido y otros países aclaró que, aunque los cantos presentan estructuras similares a las del lenguaje, esto no significa que las ballenas tengan un lenguaje con significado.

En diálogo con Infobae, la científica Inbal Arnon, primera autora del estudio e investigadora en el Departamento de Psicología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, explicó: “Somos muy cuidadosos al afirmar que el canto de las ballenas no es un lenguaje, ya que carece del significado semántico que tiene el lenguaje humano”.

Arnon también detalló que “el canto de las ballenas cumple una función comunicativa, probablemente relacionada con la selección sexual, pero actualmente no hay evidencia de que sus partes tengan un significado independiente”.

Aunque no constituye un lenguaje propiamente dicho, el canto de las jorobadas representa un sistema de comunicación complejo.

Según la investigadora, el hallazgo del estudio reveló “una estructura adicional en ese sistema que antes no se conocía. Este descubrimiento es especialmente relevante, ya que muestra un sorprendente paralelismo entre dos especies evolutivamente distantes y muy diferentes, como las ballenas jorobadas y los seres humanos».