Se registran aumento de abusos sexuales contra mujeres en NYC

Nueva York. Desaprensivos, maniáticos y/o forzadores sexuales abusaron de dos féminas hispanas en las últimas horas en esta ciudad de manera ¡insólita!

El primer caso se dio contra una joven de 19 años a bordo de un autobús público M101 que se acercaba a la calle 125 con Adam Clayton Powell Jr. Boulevard (Séptima avenida), a eso de las 9:42 de la mañana, cuando un desconocido le agarró forzosamente ambos pronunciados glúteos con las dos manos por varios segundos.

Luego, el delincuente salió del autobús en la calle 135 Oeste y la avenida Ámsterdam y huyó con rumbo desconocido. Es perseguido por la policía, que publicó una fotografía vistiendo un durag azul, una sudadera blanca, pantalones cortos azules y zapatillas blancas.

Asimismo, otro delincuente penetró a eso de las 6:00 de la tarde a un salón de belleza  ubicado en la esquina de la calle 36 con Broadway, atacó a una empleada de 34 años en la sala de uñas, e intentó violarla bruscamente, tirándola al suelo, mordiéndola en el cuello, mientras trataba de arrancarle los pantalones y la ropa interior sin poder.

Luego, el psicópata huyó, pero la institución del orden publicó una fotografía del sospechoso. Las víctimas no fueron identificadas por la uniformada.

La policía solicita a cualquier persona con información sobre estos casos llamar a la línea de Crime Stoppers al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782. El público también puede enviar sus pistas a través del sitio web de Crime Stoppers o en X (anteriormente Twitter) @NYPDTips. Todas las informaciones serán confidenciales.

Ramón Mercedes

