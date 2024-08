¡Insólitos! Hombre muerde su perro, otro a un policía, a punta de pistola exige despachen rápido y mujer cae de 10 pisos y sobrevive

NUEVA YORK.- Solo en esta ciudad se dan casos tan insólitos como el del joven Jilian Teixeria, de 24 años, que mordió su perro Pitbull luego que el animal se soltó de su correa.

Ocurrió en el edificio 150 E. de la calle 86 en Manhattan. Alguien llamó al 911 para reportar el caso. Antes de ser arrestado sin incidentes, expresó a la policía “eso es lo que hago como medida disciplinaria».

El canino, al parecer sangraba y aullaba de dolor, fue llevado a un hospital de animales para recibir tratamiento.

El agresor fue detenido sin derecho a fianza porque no se presentó ante el tribunal por casos abiertos de hurto y agresión. Enfrenta un cargo por torturar y herir a un animal.

Asimismo, Joshua Williams, de 27 años, por un altercado doméstico, fue denunciado a la policía a través del 911 y cuando los agentes llegaron y se proponían arrestarlo, éste se opuso y mordió fuertemente a uno de los agentes en el brazo derecho y lo escupió en la cara.

Williams fue puesto bajo custodia y trasladado a un hospital de la zona para su evaluación. El agente herido también fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento.

Además, un envejeciente, identificado como Kevin Warren, de 62 años, fue arrestado en Nassau-Long Island por blandir un arma de fuego contra la empleada del restaurant “Tony’s Tacos”, ubicado en Hempstead Turnpike en la localidad Franklin Square, por no despacharlo rápido.

Una mujer de 31 años sobrevivió milagrosamente este jueves por la tarde después de arrojarse desde un edificio de 10 pisos ubicado en el 202 W de la calle 24, en Chelsea-Down Town Manhattan. Aterrizó sobre una camioneta estacionada, quedando atrapada en el metal arrugado y salvó su vida. Fue trasladada al hospital con múltiples golpes, pero consciente.

Y finalmente, no todo fue violencia, hace pocos meses una pareja fue captada en video teniendo relaciones sexuales en un comedor al aire libre ubicado en la 1 avenida en Down Down Manhattan, frente a todo el mundo como si nada.