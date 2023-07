Insostenible es negar la vida por medicinas

Cuando pienso en ella me asaltan las dudas. Aquel 8 de marzo me escribió para decirme que en Alto Costo le habían negado el medicamento nuevo que había solicitado, el Ribociclib, a pesar de que su doctora se lo recetó por unos nódulos nuevos que aparecieron en su hígado (metástasis de un cáncer de mama) y la forma en que se había disparado el indicador tumoral (como nunca en casi 10 años).

El 12 de abril Gior Peña murió. Nunca sabremos si estaría aquí en caso de haber recibido ese medicamento de inmediato. Otra amiga, cuyo nombre me reservo para no afectarla, solicitó en agosto del año pasado el Sofosbuvir 400mg/Velpatasvir 100 mg para superar una hepatitis C con fribrosis hepática F4 y aún lo espera, aunque está a nada de una cirrosis.

Puede leer: Reglamento de caza: un tema de veterinarios

Otra amiga más, con trasplante de riñón, dejó de solicitar sus medicinas a Alto Costo porque era imposible. Hoy malvive porque tiene que gastar RD$25 mil al mes en los medicamentos (por suerte le bajaron la dosis porque antes eran RD$40 mil).

Como estos son muchos los casos. Por eso duelen las declaraciones de Carlos Pimentel diciendo que Alto Costo es insostenible. Insostenible es dejar morir a la gente o ponerla a pasar trabajo por medicinas. Si hay que invertir menos para preservar la vida pues que así sea.