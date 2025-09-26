Inspecciones del MIVED revelan fallas estructurales en establecimientos

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), encabezado por el ministro Carlos Bonilla, presentó este viernes los resultados de los operativos de inspección realizados en diversos establecimientos comerciales, con el objetivo de preservar vidas y garantizar la seguridad estructural de las edificaciones.

Durante la rueda de prensa, el ministro Bonilla explicó que las clausuras temporales de varios comercios están respaldadas por la Ley 687-82 y los Reglamentos Técnicos R-004 (Decreto 232-17) y R-021 (Decreto 576-06), que exigen licencia de construcción y certificación de inspección final como requisitos indispensables para operar legalmente.

“Nuestro compromiso es claro: garantizar que quienes trabajan en estos establecimientos y quienes los visitan estén protegidos. Todas las medidas adoptadas tienen ese objetivo: la vida y la seguridad de la gente”, afirmó Bonilla.

Los informes técnicos revelan múltiples deficiencias en las edificaciones inspeccionadas, entre ellas:

Falta de redundancia estructural

Pisos blandos y deformaciones significativas

Irregularidades en elevación y planta

Uniones mal construidas, sin soldadura ni torque adecuado

Secciones no compactas ni certificadas bajo normas internacionales

El ingeniero estructuralista Luis Abbott, presente en la actividad, advirtió que algunas de estas edificaciones podrían colapsar incluso sin la ocurrencia de fenómenos naturales como temblores o ciclones.

“Estas estructuras son altamente vulnerables. Urge someterlas a evaluaciones técnicas para corregir fallas y clasificar sus niveles de riesgo”, señaló Abbott.

Previo a la presentación pública, el MIVED sostuvo un encuentro con los propietarios de los comercios clausurados, quienes fueron informados detalladamente sobre los hallazgos técnicos. La institución reiteró su disposición de acompañarlos en el proceso de corrección y regularización.

El MIVED enfatizó que operar edificaciones sin licencia de construcción ni certificación técnica constituye un ilícito administrativo, con posibles consecuencias legales. Además, este incumplimiento representa una amenaza directa a la seguridad estructural, la vida de los ciudadanos y la estabilidad nacional.