Inspirado en programa Migrantes, youtuber español dedica episodio a República Dominicana

Tras el estreno de la serie televisiva Migrantes por Telesistema canal 11, la propuesta conducida por Millizen Uribe y producida por Gelen Gil ha comenzado a generar eco más allá de la pantalla local. El popular youtuber español Alaminero Latino dedicó un episodio completo de su canal, titulado “Salvaron la vida gracias a los dominicanos”, en el que resalta la solidaridad y el legado cultural de la República Dominicana, inspirado en las historias contadas en el programa.

Con su estilo cercano y divulgativo, Alaminero Latino compartió con su audiencia internacional cómo las historias de migración y solidaridad dominicana, presentadas en Migrantes, le motivaron a dedicar un episodio completo al país caribeño. El video destaca momentos de la serie y conecta con las experiencias personales de su comunidad digital, generando cientos de reacciones positivas en pocas horas.

Este cruce entre televisión nacional y plataformas digitales demuestra el impacto de Migrantes, una propuesta que no solo visibiliza los aportes de las comunidades migrantes a la sociedad dominicana, sino que también logra trascender fronteras y amplificar su mensaje en nuevas audiencias jóvenes e internacionales.

Próximo episodio

El capítulo 2 de Migrantes, que se transmitirá este sábado, está dedicado a la migración de los afroamericanos estadounidenses que hace más de 200 años se asentaron en la Bahía de Samaná.

Este episodio contiene historias y datos novedosos en relación a los aportes culturales que esa migración ha dejado y el legado de fe, gastronomía, arquitectura y arte que configuran la identidad de esta provincia del nordeste dominicano.

Sobre Migrantes

Migrantes es una producción de temporada transmitida los sábados a las 9:00 p.m. por Telesistema, canal 11 y los domingos a las 12:00 del mediodía en el canal de YouTube: MigrantesRD.

Bajo la conducción de Millizen Uribe y la producción de Gelen Gil, el programa mezcla documental, entretenimiento y emoción, resaltando cómo la migración ha transformado la República Dominicana en distintos ámbitos de su vida social y cultural.

Equipo técnico

Un equipo técnico de primera línea da vida a esta propuesta: Realización y Dirección de fotografía: José Luis Alcántara. Edición: Orlando Almonte. Fotografía: Junior Reynoso. Coordinación y Asistencia de Producción: Malena de Jesús, Jolie Ventura y Jenniffer Peguero. Estilismo: Radhamés Espíritu. Maquillaje: Patty Astacio. Peinado: Malyoret Pujols.

