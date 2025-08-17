Inspirador llamado de Jaime David: anteponer valores al ‘salve quien pueda’

  Hoy
Inspirador llamado de Jaime David: anteponer valores al ‘salve quien pueda’

El exvicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, se dirigió este domingo al público desde el Parque Mirador Sur con un mensaje de reflexión sobre la vida, la muerte y los valores sociales.

“El placer de vivir arrastra consigo la necesidad de morir”, recordó Fernández Mirabal, citando palabras de su madre. “Todos somos hijos de la muerte. Por tanto, antes de que eso llegue, que es seguro, debemos impulsar la restauración del sentido de pertenencia colectiva y promover el sentido común por encima del ‘salve quien pueda’”, afirmó.

El exfuncionario destacó que la sociedad dominicana enfrenta desafíos que requieren unidad y responsabilidad. Señaló que solo fortaleciendo la cohesión social y el respeto mutuo se pueden superar los problemas que afectan a la comunidad.

Fernández Mirabal enfatizó la importancia de retomar los valores que dieron origen a la República Dominicana. Según él, apostar por lo bien hecho y por la cooperación entre los ciudadanos es fundamental para construir un país más justo y solidario.

“Si recuperamos el sentido de pertenencia y priorizamos lo colectivo sobre el interés individual, podremos lograr un cambio positivo en todos los ámbitos de la vida nacional”, concluyó el exvicepresidente.

Hoy

Hoy

