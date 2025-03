Inspirar, desafiar y liderar: mujeres que dejan huellas

Por Saiury Calcaño

El liderazgo femenino sigue transformando diversos sectores, rompiendo barreras y redefiniendo los espacios de toma de decisión. En esta ocasión, presentamos a cinco mujeres que, desde distintos ámbitos, han sabido abrirse camino con determinación, resiliencia y compromiso.

A través de cinco preguntas, nos cuentan cómo han llegado hasta donde están, los desafíos que han enfrentado y por qué consideran que ser mujer es un privilegio. Desde la comunicación corporativa hasta la defensa nacional, pasando por el voluntariado, el marketing y los mercados de valores, estas líderes comparten sus experiencias y aprendizajes, dejando claro que el liderazgo femenino es una fuerza imparable.

Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD

Josefina Navarro

¿Qué significa para ti ser mujer?

Más allá de la distinción de género, para mí, ser mujer es ser humano, ser persona de valores, principios y propósito. Creo que nuestra identidad no se define solo por el hecho de ser mujeres u hombres, sino por la forma en que vivimos con integridad, con compromiso y con un profundo sentido de responsabilidad y de respeto hacia los demás y hacia nosotras mismas.

¿Qué es lo que más te gusta de ser mujer?

Lo que más disfruto es reconocer con gratitud cada etapa de mi vida, y cada rol. Disfruto ser profesional, ser compañera, ser madre; y me detengo en este último por las implicaciones que tiene. Guiar y acompañar a mis dos hijos, José Eduardo y Mariana, ha sido la experiencia más significativa de mi vida. La maternidad me ha enseñado el verdadero significado del amor incondicional, de la paciencia y del sacrificio.

¿Cuál crees que es el mayor reto que tienen las mujeres?

Vivimos en una sociedad en la que, históricamente, los espacios de poder y toma de decisiones han estado dominados por hombres. Romper con ese patrón no es solo un desafío personal, es una transformación cultural que exige constancia, preparación y valentía. Ser mujeres en estos espacios implica demostrar con hechos que la capacidad no tiene género, que nuestras ideas y nuestras voces importan y que, lejos de ser una competencia, la inclusión nos fortalece a todos.

¿Qué tan fácil o difícil fue llegar a la posición que tienes hoy siendo mujer?

Lo más fácil ha sido la formación constante y la posibilidad de desarrollar mis habilidades. Hoy en día, las mujeres tenemos más oportunidades para prepararnos profesionalmente y avanzar en el ámbito laboral con base en nuestras capacidades. Lo más difícil ha sido romper estereotipos y prejuicios sobre el rol de la mujer en ciertas posiciones. Aún existen barreras invisibles que limitan el crecimiento, y demostrar que la capacidad no depende del género sigue siendo un reto.

LEA: Mujeres dominicanas que han marcado la historia del deporte: desde Marileidy Paulino a Juana Arrendel

¿Qué consejo le darías a una mujer joven que inicia en tu área de labor?

El consejo que le daría es asegurar su formación constante. El conocimiento y las habilidades son su mejor carta de presentación. Otro consejo clave es que valoren el sentido de cuidado. Como mujeres, tenemos una inclinación natural hacia el cuidado, no solo en la maternidad, también en nuestros espacios de trabajo. Esa sensibilidad nos permite generar ambientes laborales más humanos, más colaborativos y más efectivos.

María Altagracia Quintana Tejada, teniente coronel de la Fuerza Aérea República Dominicana

María Altagracia Quintana Tejada

¿Qué es para ti ser mujer?

Ser mujer es sinónimo de fortaleza, resiliencia, determinación, sensibilidad y empatía. La experiencia de ser mujer nos enseña constantemente a enfrentar las adversidades con fuerza y a mantenernos firmes en nuestras decisiones. La resiliencia, entonces, no solo se convierte en una respuesta ante los desafíos, sino que se integra profundamente en nuestra identidad, moldeando nuestra capacidad de superar obstáculos y avanzar con determinación, sin dejar a un lado lo sensible y humano.

¿Qué es lo que más te gusta de serlo?

Creo que ser mujer me da una perspectiva única para enfrentar los desafíos de la vida, ya que me permite equilibrar la empatía con una fortaleza interna que me ayuda a sobrellevar las dificultades. Esa capacidad de ser sensible, pero al mismo tiempo resiliente frente a las vicisitudes de la vida, es lo que más valoro y me gusta de ser mujer.

¿Cuál entiendes que es el mayor reto que tienen las mujeres en el 2025?

La conciliación entre la vida personal y profesional. La presión por cumplir de manera eficiente con múltiples roles, sumada a expectativas sociales, pues hace que las mujeres sigan enfrentando una carga desproporcionada en cuanto a responsabilidades. Esta situación puede generar un agotamiento que afecta tanto a su bienestar como a su crecimiento en el ámbito profesional.

¿Qué tan fácil o difícil fue llegar a la posición que tienes hoy siendo mujer?

Definitivamente ha sido muy difícil, ya que la carrera militar es retadora y compleja, es una carrera que conlleva mucho sacrificio y disciplina constante, por ende, el lograr escalar, sobresalir y desarrollarse, rompiendo paradigmas y estereotipos en un ambiente eminentemente masculino, no es tarea fácil.

¿Qué consejo le darías a una mujer joven que inicia en tu área de labor?

Que aprendan a ver los obstáculos que se presenten en el camino como oportunidades de crecimiento ya que en la vida nada es fácil, por tanto, debemos ser persistentes en la búsqueda de los objetivos, teniendo claro que, la confianza en Dios como eje principal, la preparación, la disciplina y perseverancia son factores claves para poder lograr lo que sea que nos propongamos alcanzar.

Noelia García Mazara de Pereyra, presidenta del Voluntariado Banreservas

Noelia García Mazara de Pereyra

¿Qué es para ti ser mujer?

No puedo definir ser mujer sin mencionar a mis grandes ejemplos, mi madre y mis tías. Somos una gran familia de mujeres empoderadas, fajadoras y muy decididas. Con su ejemplo, me enseñaron que podemos lograr lo que nos proponemos, con dedicación, amor y esfuerzo. Las mujeres, somos seres humanos con una increíble capacidad de amar, de transformar la realidad con sensibilidad y determinación. Llevamos en el alma la fuerza de tantas que nos precedieron y de esa manera trillamos el camino para las que vienen detrás.

¿Qué es lo que más te gusta de serlo?

Definitivamente, amo nuestra capacidad de ser múltiples a la vez: ser hijas, madres, profesionales, amigas, líderes… pero sobre todo, nuestra capacidad de impactar la vida de otros con pasión y empatía. Cualidades que nos hace únicas.

¿Cuál entiendes que es el mayor reto que tienen las mujeres?

Seguir conquistando espacios de liderazgo con igualdad, sin perder nuestra esencia. La sociedad avanza, pero aún queda mucho por hacer para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades de crecimiento y podamos romper definitivamente las barreras que nos limitan. Debemos continuar impulsando la sororidad, la educación y el empoderamiento, sobre todo para las más vulnerables.

¿Qué tan fácil o difícil fue llegar a la posición que tienes hoy siendo mujer?

Ser presidenta del Voluntariado Banreservas es una posición honorífica que ocupa la esposa del presidente del Banco de Reservas. Para ser sincera, esto me tomó de sorpresa y más allá de los desafíos, ha sido una travesía de aprendizaje constante. He tenido el privilegio de aprender del ejemplo de mis padres, de rodearme de un gran equipo que me ha apoyado en cada paso, y sobre todo, descubrir que el liderazgo más poderoso es el que se ejerce desde el servicio.

¿Qué consejo le darías a una mujer joven que inicia en tu área de labor?

Que estudien, que la preparación es la puerta a la libertad y a grandes oportunidades. Que nunca pierda su autenticidad y su pasión por servir. El trabajo social nace del corazón, y cuando se hace con amor, deja huellas imborrables. Le diría que sean valiente, que confíe en su capacidad para generar cambios, y que siempre recuerde que cada pequeña acción puede transformar una vida.

Madely Martínez, vicepresidente de Marketing y Retail Financiero de Centro Cuesta Nacional (CCN)

¿Qué es para ti ser mujer?

Ser mujer es representar fortaleza, resiliencia y liderazgo en todos los ámbitos de la sociedad. Es asumir múltiples roles con determinación y equilibrio, aportando valor desde la visión, la estrategia y la empatía. Ser mujer es marcar la diferencia con inteligencia emocional y con capacidad de transformar.

¿Qué es lo que más te gusta de serlo?

Me inspira la versatilidad de la mujer para liderar con firmeza sin perder su sensibilidad. La capacidad de tomar decisiones estratégicas y, al mismo tiempo, crear espacios de conexión genuina con quienes la rodean. En lo personal, ser madre es un privilegio, porque me permite no solo guiar, sino también aprender y crecer junto a mis hijos, acompañándolos en los momentos más importantes de sus vidas.

¿Cuál entiendes que es el mayor reto que tienen las mujeres en el 2025?

El gran reto es alcanzar un equilibrio sostenible entre la vida profesional y personal sin caer en la autoexigencia extrema. Hoy, las mujeres tienen una presencia clave en posiciones estratégicas y de liderazgo, pero la carga de tantas responsabilidades puede convertirse en un desafío. La clave está en redefinir el éxito desde la eficiencia, la priorización inteligente y el bienestar integral.

¿Qué tan fácil o difícil fue llegar a la posición que tienes hoy siendo mujer?

En mi caso, la disciplina, la organización y la pasión por lo que hago han sido mis mayores diferenciadores. Ser mujer no ha sido un obstáculo, sino una ventaja que me ha permitido aportar nuevas perspectivas y soluciones innovadoras.

¿Qué consejo le darías a una mujer joven que inicia en tu área de labor?

Definir metas claras y trabajar con determinación es fundamental. El crecimiento profesional no depende del entorno, sino de la disciplina, la preparación constante y la actitud. A las mujeres jóvenes les diría que confíen en su potencial, que eviten comparaciones innecesarias y que no teman asumir grandes retos.

Elianne Vílchez Abreu, vicepresidente Ejecutiva en Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana

¿Qué es para ti ser mujer?

Ser mujer significa liderar con integridad, visión y compromiso hacia la excelencia. Es demostrar que, a través de la preparación y la disciplina, podemos alcanzar posiciones de mucha relevancia en el sector que sea de nuestro interés.

¿Qué es lo que más te gusta de serlo?

Me gusta la posibilidad de abrazar todas mis facetas, sin que una defina a la otra, y demostrar que la diversidad que se pone sobre la mesa desde un punto de vista distinto, armado desde otro tipo de experiencias, enriquece resultados.

¿Cuál entiendes que es el mayor reto que tienen las mujeres?

Consolidar nuestra presencia en todos los espacios críticos de la sociedad, aportando el balance que se necesita en la construcción de políticas y estrategias máss equitativas y por ende, más eficientes, a través de toda la red productiva.

¿Qué tan fácil o difícil fue llegar a la posición que tienes hoy siendo mujer?

Fue retador y demandante, como todo lo que vale la pena en la vida, no solo para una mujer, sino para cualquier ser humano. El éxito se construye a través de sacrificios, eso sin duda, y de la convicción de que el esfuerzo del corto plazo trae satisfacciones inmesurables en el largo plazo.

¿Qué consejo le darías a una mujer joven que inicia en tu área de labor?

Le aconsejaría que se capacite, que priorice su educación, y que no tema al trabajo. Es una fórmula milenaria, probada, y que funciona. Que no tema a ser participe de espacios poco tradicionales y que alce su voz siempre que entienda que puede agregar valor.