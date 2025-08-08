Instagram ahora permite repostear publicaciones: cómo funciona la nueva opción  

Instagram ha incorporado una nueva función que permite a los usuarios repostear publicaciones de cuentas públicas directamente en su propio perfil. Esta herramienta, similar a la de “reposteo” que ya es común en redes sociales como X (antes Twitter), busca ampliar la interacción entre los usuarios y aumentar la visibilidad del contenido.

Al hacer uso de esta función, cualquier usuario puede compartir el contenido de otro en su feed con tan solo unos clics.

Meta asegura que esta opción está desactivada por defecto y que solo se activa si tú lo decides. Además, puedes desactivarla en cualquier momento.

¿Cómo revisar tus ajustes de ubicación?

Toca el ícono de mensajes directos (en forma de avión de papel o burbuja con rayo). En la parte superior, selecciona “Mapa” (verás un globo terráqueo). Toca el ícono de configuración en la esquina superior derecha. Presiona el botón “Activar servicios de ubicación”. Selecciona “Abrir configuración”, lo que te llevará a los ajustes del teléfono. En “Ubicación”, elige entre: Nunca / Preguntar la próxima vez / Al usar la app / Siempre.

Si decides activar la función, puedes personalizarla: