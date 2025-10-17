Nueva York. El Departamento de Transporte de esta ciudad (DOT-NY), que dirige el dominicano Ydanis Rodríguez, inauguró el pasado miércoles una nueva estación de carga para vehículos eléctricos en El Bronx, ubicada en el estacionamiento municipal de White Plains Road en el este de El Bronx.

A la nueva estación se puede acceder a cuatro cargadores rápidos que aumentarán la carga de la mayoría de las baterías de vehículos eléctricos al 80% en tan solo 20 minutos. Cientos de dominicanos, entre otras etnias, son propietarios de este tipo de vehículos.

Los cuatro cargadores rápidos (menos de 1 hora) y cuatro cargadores de Nivel 2 (menos de 8 horas), con descuentos especiales para conductores autorizados por la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) cuando se registren en la ciudad.

El comisionado Rodríguez, afirmó que el distrito había estado desprovisto de recursos durante mucho tiempo en comparación con su alta concentración de conductores de vehículos de alquiler. La agencia estimó que aproximadamente 2500 conductores con licencia de la TLC vivían en los vecindarios que rodean la recién inaugurada estación de carga pública.

La apertura es parte de una iniciativa más amplia de la ciudad para garantizar que todos los residentes, independientemente de sus ingresos, vivan a 2,5 millas de un cargador rápido para 2035, un objetivo que, según el DOT, la nueva estación con sede en el Bronx avanzará significativamente para incluir al 88% de los neoyorquinos, frente al 81% antes de la apertura.

Fernando Mateo, portavoz de la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York, destacó la importancia de la infraestructura de vehículos eléctricos en NYC como algo más que un esfuerzo para apoyar a los taxistas, sino como una inversión en un futuro sostenible y saludable.