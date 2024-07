Luego del caos en Santo Domingo el pasado jueves en la tarde, provocado por las intensas precipitaciones de una activa onda tropical y una vaguada, instituciones del Estado se defendieron por las duras críticas de la ciudadanía.

Y es que, basado en las quejas de muchas personas en las redes sociales, las autoridades no advirtieron a tiempo sobre la cantidad de lluvia que se registró la tarde del jueves, especialmente en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, donde las calles se vieron inundadas y fuertes tapones en el tránsito.

El primero que respondió a la crítica fue el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, quien tronó por lo que él consideró como una injusticia al señalar dicha entidad como irresponsable.

«Aquí nadie anda bebiendo romo ni jugando, aquí está todo el mundo sentado trabajando, en este caso, este equipo de trabajo exige respeto también; yo he visto mucha ligereza al momento de hablar, y miedo no tenemos, nunca hemos tenido miedo, porque siempre hemos sido responsables… aquí ninguna emergencia me ha agarrado a mí bebiendo romo», expresó.

«La Onamet desde el domingo viene diciendo que aquí iba a llover más jueves y viernes que lo que iba a originar ese huracán, hay que ser justo también, lo que pasa es que algunas personas entienden la magnitud de los eventos cuando los tienen encima y buscan culpables de sus desgracias, que busquen para otro lado que aquí no es», enfatizó.

Méndez recordó a la ciudadanía que durante más de una semana el COE ha estado emitiendo alertas. Informó además que las lluvias continuarán por las próximas 24 a 36 horas más, mientras que el Gran Santo Domingo se mantiene bajo alerta roja y otras 22 provincias siguen alertadas.

De su lado, la Alcaldía del Distrito Nacional dijo también que tomó sus medidas desde el pasado lunes, previo a la incidencia del huracán Beryl. Aseguró que dispuso de mil 800 personas, entre bomberos y personal operativo para labores de respuesta ante los efectos de las recientes lluvias.

«Se trata de un reforzamiento de las labores para mitigar los efectos dejados inicialmente por el huracán Beryl, ahora por una onda tropical que provocó que el Distrito Nacional fuera colocado bajo alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)», dijo la Alcaldía a través de una nota enviada a los medios.

Además, aseveró que brigadas del Ayuntamiento que estuvieron trabajando previo y durante las lluvias en las limpiezas de imbornales y filtrantes, «ahora son reforzadas para que las vías y espacios vuelvan a la normalidad a la brevedad posible».

«Ha sido notable la presencia de los camiones succionadores y otros equipos en varios puntos críticos de la ciudad en los que se han producido inundaciones», dice la nota.

Seguirán las lluvias, pero el sábado viene polvo sahariano

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó este viernes que las precipitaciones generadas por una vaguada continuarán hasta la noche de hoy en casi todo el territorio nacional.

Sin embargo, para este sábado, «una masa de aire con menor contenido de humedad y concentraciones considerables de polvo proveniente del desierto del Sahara, se estará estableciendo sobre nuestra área».